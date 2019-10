Innsbruck – So langsam hat sich Österreich an die neuen Elektro-Tretroller auf seinen Straßen gewöhnt – da ist deren Hochsaison auch schon vorbei. Wer dem Wetter trotzen und die E-Scooter auch in der kalten, dunklen Jahreszeit zur Fortbewegung nutzen will, sollte einiges beachten.

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden