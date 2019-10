Im richtigen Moment abgedrückt: Das ist das Tierfoto des Jahres

London – Gerade ist das Murmeltier aus dem Winterschlaf erwacht, schon wird es von einer hungrigen Fuchsmutter gejagt. Dieses spektakuläre Foto brachte dem chinesischen Fotografen Yongqing Bao den Titel „Wildlife Photographer of the Year 2019“ ein. Wie jedes Jahr wurden auch heuer wieder Zehntausende Bilder von Fotografen aus 100 Ländern für den Bewerb eingereicht – von Pflanzenporträts über Unterwasserfotos bis hin zu Luftaufnahmen.

Seit 55 Jahren veranstaltet das Natural History Museum in London diesen Bewerb, um auf die Schönheit von Flora und Fauna aufmerksam zu machen. Nun wurden die Gewinner in 19 Kategorien gekürt. Die ausdrucksstärksten Bilder werden ab morgen in dem Londoner Museum ausgestellt. (TT)

US-Fotograf Max Waugh fotografierte diesen Amerikanischen Bison im Yellowstone-Nationalpark. - Max Waugh/ Wildlife Photographe

Der Norweger Audun Rikardsen brauchte drei Jahre Vorbereitungszeit für diese Aufnahme. - Audun Rikardsen/ Wildlife Photog

Der Gepard, der von Konkurrenten abgedrängt wird, lief dem Briten Peter Haygarth durchs Bild. - Wildlife Photographer of the Yea