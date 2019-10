Vom Landhaus bis zum Flughafen: Das ist los am Nationalfeiertag in Tirol

Innsbruck – Ein Ausflug zum Innsbrucker Flughafen, eine Tour durch das Landhaus und spannende Ausstellungen in den Museen in der Landeshauptstadt: Am Nationalfeiertag gibt es wieder das volle Programm.

Mit dem Frühshoppen um 10 Uhr startet das Programm am Landhausplatz. Die Musikkapelle Obernberg am Brenner, der Musikverein Zirl und der Kids Club der Musikkapelle Amras spielen und singen dazu bis Mittag. Ab 10.45 Uhr steht dann schon die Vorführung des Einsatzkommandos Cobra an. Auch Feuerwehr, Polizei und Rettung präsentieren sich mit Fahrzeugen und Geräten am Landhausplatz. Wer gern den Blick aus der Höhe genießen will, kann den Kletterturm – mit fachkundiger Anleitung – erklimmen.

Zweikanalton treten am Samstag um 18 Uhr am Landhausplatz auf. - Zeikanalton

Nach der Verleihung des Tiroler Blasmusikpreises und des Tiroler Landespreises für Chöre und Vokalensembles um 12.30 Uhr geht es auf der Bühne musikalisch mit diversen Minikonzerten und Interviews bis 17 Uhr weiter. Abschluss und Höhepunkt ist dann das TT-Konzert von Zweikanalton. Mit ihrem Song „Ohne dich kann das kein Sommer sein“ hat die Band die Austro-Pop-Charts erobert.

Führungen und Familienprogramm

Auch die Türen im Landhaus stehen den Besuchern offen. Die Mitglieder der Landesregierung, die Landtagspräsidentin und Vertreter der Landtagsklubs zeigen ihre Büros und beantworten die Fragen der Gäste. Über den ganzen Tag werden Führungen durch die Landeswarnzentrale, den Landtagssitzungssaal und den Rokokosaal sowie die Georgskapelle angeboten. Wer sich am Infostand im Foyer rechtzeitig anmeldet, kann sich einen Platz für die Führung durch die Leitstelle Tirol sichern. Ein Shuttle bringt die Teilnehmer hin und zurück.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der Treffpunkt für Familien ist auch dieses Jahr wieder der Meraner Innenhof: Hier wird den ganzen Tag geschminkt und gebastelt. Ein Kasperltheater und eine Zaubershow sorgen für Unterhaltung. Was auch heuer nicht fehlen darf: Die beiden Auftritte von „Bluatschink“ um 13 Uhr und 15.30 Uhr.

Kunstflüge am Flughafenfest

Auf dem Boden, aber natürlich auch in der Luft, gibt es beim „Tag der offenen Tür“ am Innsbrucker Flughafen ab 10 Uhr jede Menge zu staunen. Das Bundesheer präsentiert mit der beeindruckende Herkules C-130, dem legendären Transporthubschrauber S70 „Black Hawk“, den Helikoptern Alouette III und Augusta Bell 212, der Propellermaschine Pilatus PC6 und dem zweistrahligen Düsenflugzeug Saab 105 Teile seiner Flotte. Auch Heli Tirol, Wucher Helicopter, Fly West, die Polizei, das Flugsportzentrum, Mountain Soaring, Tyrol Air Ambulance und der Aero Club zeigen ihre Flug- und Einsatzgeräte.

Um 10.30 Uhr landen die Flying Bulls am Flughafen. Leiser, aber nicht weniger beeindruckend, sind die drei Segelkunstflüge und die zwei Modellkunstflüge, die mehrmals am Tag zu sehen sein werden. Zum Segelfliegerareal an der Kranebitter Allee ist ein Shuttle-Service eingerichtet. Wer sich Innsbruck lieber selbst aus der Luft ansehen will, gönnt sich einen (kostenpflichtigen) Rundflug.

Vom Vorfeld über den Vorplatz zum Terminal

Wenn am Nachmittag zweimal Cobra und Polizei am Vorfeld Einsätze simulieren, ist echte Action geboten. Mit Fragen bombardieren lassen sich Beamte aber den ganzen Tag an den Ständen vor dem Flughafengebäude. Auf den Parkplätzen sind auch Feuerwehr, Rettung, MÜG und die Wetterexperten von der ZAMG zu finden. Auf der Hüpfburg, den Riesenrutschen und dem Kinderkarussell können sich die Kleinen vergnügen. Und wenn die Energie dann noch nicht aufgebraucht ist, geht es zur Sportscorner: Fußball, Volleyball, American Football und Hockey – alles zum Ausprobieren.

Platz zum Verschnaufen ist vor der Bühne. Nach dem ORF Radio Tirol Frühshoppen von 11 bis 12 Uhr sorgen anschließend der Entertainer Markus Gimbel, das Duo Mario & Christoph, Martin Locher und DJ Alex für Stimmung.

Wer noch immer nicht genug hat, der kann im Flughafenterminal die Mitarbeiter der Austro Control (ACG) mit Fragen löchern. Oder sich bei der Tauschbörse der Freunde des Flughafens Innsbruck umschauen.

Sowhl am Landhausplatz als auch am Flughafen zeigen Cobra-Beamte ihr Können. - Thomas Böhm

Wer Leben retten will, kann auch in diesem Jahr wieder direkt am Flughafen beim Roten Kreuz Blut spenden.

Kostenlose Shuttelservices, gratis Heimfahrt mit dem Zug

Vom Innsbrucker Hauptbahnhof, dem DEZ und der Cyta Völs fahren Gratis-Shuttle-Busse direkt zum Flughafengelände.

Hinfahrt zahlen, Rückfahrt gratis: Besucher, die mit den Öffis kommen, fahren kostenlos nach Hause. Den Bon für die Rückfahrt gibt es an Infopoints rund ums Landhaus, am VVT-Infostand und am Flughafenfest. Ein Einzel-Ticket nach Innsbruck, das für den 26. Oktober 2019 gelöst wurde, gilt am selben Tag (bis 24 Uhr) als gratis Rückfahrt-Ticket im Nahverkehr. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge der ÖBB und DB.

Vom Landhaus — Haltestelle Triumphpforte — fährt von 10.30 Uhr bis 16 Uhr alle 30 Minuten der kostenlose Shuttle-Bus zum Tirol Panorama.

Kultur und Kunst zum Anfassen

Denn auch dort gibt es neben dem Riesenrundgemälde für Kinder und Erwachsene jede Menge zu entdecken. Alle Tiroler Landesmuseen – Ferdinandeum, Zeughaus, Volkskunstmuseum, Tirol Panorama und Hofkirche – bieten zum Nationalfeiertag ein prall gefülltes Programm ab 9 Uhr früh bei freiem Eintritt, Dazu gehören Kurzführungen durch verschiedene Ausstellungen, Familien-Werkstatt, ein Blick hinter die Kulissen und Figurentheater.

Das Museum Goldenes Dachl und das Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck laden von 10 bis 17 Uhr zum Familientag. Da wird gemalt, gebastelt und sogar ein Geheimnis gelüftet. „Raketenstarke Kinderlieder“ singt Kiri Rakete bei den Konzerten um 11 und 14 Uhr im Claudiasaal. (TT.com)