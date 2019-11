Flohmarkt, Shakespeare, Konzerte: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Nach einem besinnlichen Feiertag stehen am Samstag und am Sonntag noch zwei Tage voller Veranstaltungen auf dem Programm. Beim Go-shred-Flohmarkt gibt es Wintersport-Ausrüstung so weit das Auge reicht, im Landesjugendtheater und im Kulturgasthaus Bierstindl warten Theater-Highlights für Kinder. Außerdem stehen eine Benefiz-Aufführung des Feinripp-Ensembles im Treibhaus, das Bezirksfinale e-Sport in Innsbruck und viele tolle Konzerte auf dem Programm. Nichts wie los also ins Event-Wochenende! Alle Details:

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden