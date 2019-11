Wunsch nach Reitunterricht in Tirol schwieriger zu erfüllen

Von Susann Frank

Innsbruck – Ein Großteil der Eltern von Mädchen kann sich schon einmal auf diesen Satz einstellen: „Ich will auch reiten lernen.“ Schon zuvor glitzerten die Augen der Töchter beim Anblick von Ponys oder Pferden. Und mit Streicheln alleine ist der Nachwuchs bald nicht mehr zufriedenzustellen. Also begeben sich die Eltern auf die Suche nach einer finanziell erschwinglichen Möglichkeit, der Tochter den Traum in Form von Reitstunden zu erfüllen.