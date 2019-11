Letztes Update am Fr, 08.11.2019 12:09

Premierentage, Bälle, Alpinmesse: Das ist am Wochenende los in Tirol

Von zeitgenössischer Kunst bei den Premierentagen über Alpin-Knowhow bis hin zu zünftigen Trachten- und Jungbauernbällen: Das Event-Wochenende in Tirol hat für jeden Geschmack etwas im Gepäck. Auch für kleine Theaterfreunde wird die Auswahl an launigen Stücken in der kalten Jahreszeit immer größer.