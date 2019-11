TT-Tourentipp: Ab zur Kapelle Maria Schnee

Von Irene Rapp

Oetz – Eines kann mit Sicherheit gesagt werden: Zu sehen gibt es auf dieser gemütlichen Wanderung genug. Ausgehend von Oetz – warum schreibt man eigentlich Oetz und nicht Ötz wie das Tal, in welchem Oetz liegt? – geht es zunächst an den Achstürzen vorbei und taleinwärts auf romantischen Wald- und urigen Feldwegen dahin. Über sieben Kilometer sind es bis zur Wallfahrtskapelle Maria Schnee im taleinwärts liegenden Umhausen, allerdings ohne großartige Höhenmeter. Das rund 200 Jahre alte Gotteshaus ist derzeit zwar versperrt, allerdings rentiert sich die Wanderung auch ohne die Möglichkeit, in das Innere zu gelangen.