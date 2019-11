Highlights, Zeiten und Co: Das ist los auf Tirols Christkindlmärkten

Innsbruck — Glühwein, Kiachl, funkelnde Christbäume, singende Englein und Advent-Bläser: Am Freitag öffnen die ersten Christkindlmärkte in Tirol ihre Tore und bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Unter dem Dachverband „Advent in Tirol“ haben sich heuer mit Innsbruck, Hall, Kufstein, Lienz, Achensee, Rattenberg, Kitzbühel, St. Johann und Seefeld neun Märkte zusammengetan. Letzterer ist zum ersten Mal mit von der Partie. Der größte Christkindlmarkt ist nach wie vor jener in der Innsbrucker Altstadt mit über 70 Ständen, den höchst-gelegenen findet man auf der Hungerburg, 300 Meter über der Stadt. Sehr beschaulich geht es hingegen im mittelalterlichen Rattenberg — der kleinsten Stadt Österreichs — zu, wo man ganz auf Kerzenschein und Ursprünglichkeit setzt.

