Eiszauber, Black Jack, Spielemesse: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Der November neigt sich dem Ende zu, der Advent rückt näher und der Schnee auf den Bergen scheint gekommen zu sein, um zu bleiben: Das anstehende Wochenende eignet sich perfekt, um die Ski aus dem Keller zu holen und auf den Pisten einzuweihen, und um sich abends auf die gemütliche Winterzeit einzustimmen. Dazu starten die Axamer Lizum und das vordere Zillertal am Samstag den Betrieb und die Christkindlmärkte in St. Nikolaus, in Hall, Lienz, Schwaz, Imst und Rattenberg ziehen der Innsbrucker Altstadt und dem Marktplatz nach und öffnen ihre Tore. Die Vorweihnachtszeit romantisch verbringen kann man auch auf den Eislaufplätzen, die wie jener vor dem Sillpark am Freitag nach und nach zu ihren Eröffnungsfesten laden. Auch musikalisch hat das Wochenende wieder einiges zu bieten, etwa mit „Franz Schuberts Winterreise“ im Haus der Musik, mit Rap-Legende Kool Savas in der Music Hall oder Fritz Ostermayer und Vienna Rest in Peace im Stromboli in Hall. Nach Herzenslust spielen können Kleine wie Große bei der Spielemesse in Innsbruck. Nicht zuletzt kommen auch alle, die die wilde Seite der Vorweihnachtszeit mögen, bei zahlreichen Krampusläufen im Land teuflisch auf ihre Kosten. Alle Details:

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden