Die erste Skitour dieses Winters geht auf die Grieskogelscharte

Kühtai/Silz – So viel Schnee wie zuletzt im Süden und in so kurzer Zeit ist schon lang nicht mehr gefallen. Vor allem nach Osttirol, in Teile Südtirols und nach Oberkärnten schickte Frau Holle ein Mittelmeertief nach dem anderen – mit den bekannten Auswirkungen. Aber auch auf Nordtirol hat Frau Holle nicht vergessen. Zwar deutlich abgeschwächt, aber immerhin schneite es nördlich des Alpenhauptkammes genug, dass Skitouren gut möglich sind. Unser Ziel diese Woche war daher die Grieskogelscharte (2591 m) zwischen Vorderem und Hinterem Grieskogel im Kühtai.

