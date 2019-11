Skiticket am Smartphone steht in den Startlöchern

Von Nina Werlberger

Radstadt, Kitzbühel, Innsbruck – Das Skiticket am Handy könnte bald Realität werden. Der Salzburger Skiverbund Ski amadé testet in diesem Winter erstmals die Möglichkeit des direkten Zutritts per Smartphone. Die Technologie hat der Zutrittssystem-Anbieter Skidata entwickelt. Dabei öffnet das Handy via Bluetooth den Weg durchs Drehkreuz und ersetzt die übliche Keycard. Testregion ist das Skigebiet Snow Space Salzburg mit dem Familienskiberg Monte Popolo in Eben. Begonnen werden soll der Pilotversuch im Laufe der Wintersaison, erklärt Ski-amadé-Sprecher Christoph Eisinger.