Lienz startet stimmungsvoll in den Advent

Von Catharina Oblasser

Lienz – Weihnachten kann kommen: In Lienz ist alles bereit, was zur festlichen Stimmung und zum adventlichen Flair beiträgt. Seit Donnerstagabend wird mit Anbruch der Dunkelheit die neue Beleuchtung in der Innenstadt angeschaltet. Es erstrahlen die Obere Altstadt und der Bozner Platz sowie Schweizer-, Muchar-, Zwerger- und Messinggasse.

Für die neuen Adventlichter zeichnen die Stadt Lienz, der TVB sowie die Kaufleute-Gemeinschaften der verschiedenen Geschäftsstraßen verantwortlich, erklärt Oskar Januschke, Leiter des Lienzer Stadtmarketings. 110.000 Euro wurden für die 1170 Laufmeter an Lichtpunkten, die sieben Lichtkegel und die 55 Kugeln aufgewendet. Die Verwendung von LED-Lämpchen macht die Neuerung besonders stromsparend. „Die Beleuchtung bleibt bis 2. 2. 2020, also bis zum Fest Maria Lichtmess“, sagt Januschke.

Mit dem Anschneiden eines Lienzer Lebzelts eröffneten BM Elisabeth Blanik und Vize-BM Kurt Steiner den 23. Adventmarkt. - Oblasser

Nicht ganz so lange kann man am Adventmarkt einkaufen und stöbern. Der traditionsreiche Markt vor der Liebburg wurde gestern Freitag um 14 Uhr eröffnet und ist bis zum Heiligen Abend, 13 Uhr, in Betrieb. Von Montag bis Donnerstag haben die 35 Stände von 15 bis 21 Uhr offen, von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 21 Uhr. Ab 1. Dezember wird wie üblich jeden Abend ein neues Fenster des Kunstkalenders an der Liebburg geöffnet. Krippenausstellung, lebende Werkstätte oder Lattlschießen finden sich auch im Programm.