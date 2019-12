Freiheit für Kinder: Der Seiltanz zwischen Risiko und Gefahr

Von Beate Troger

Die ersten Schritte zu gehen, ist für Kleinkinder eine wackelige Angelegenheit. Es erfordert Mut. Einen Fuß vor den anderen setzen, balancieren, die stützende Hand von Mama und Papa loslassen. „Gehen zu lernen, ist die erste Risikoerfahrung von Kleinkindern“, sagt Gerald Koller. Der Pädagoge ist als Berater für Risiko und Wandel tätig. „Das Grundproblem ist, dass heutzutage sehr oft nicht zwischen Gefahr und Risiko unterschieden wird“, erklärt er anlässlich eines Fachsymposiums der Alpenvereinsjugend über Freiheit und Verantwortung.

Gefahr, das bedeute die Bedrohung der Existenz. Risiko, das sei hingegen ein Wagnis mit unsicherem Ausgang. Bei den ersten Schritten könnten Eltern zwischen Risiko und Gefahr noch ganz intuitiv differenzieren. „Wenn Kinder später vor Herausforderungen stehen, im Straßenverkehr, in der Sexualität oder im Bergsport an der Felswand, fällt diese Unterscheidung schon schwerer“, sagt Koller. Wichtig sei dann auch die akkurate Wahrnehmung des Könnens. „Ein Kleinkind geht nach den ersten drei Schritten nicht sofort 30 Meter durch die ganze Wohnung“, sagt Koller.

Lebensunfähig ohne Risiko

„Wenn in der Erziehung ständig vermieden wird, dass Kinder einem gewissen Risiko ausgesetzt sind, werden sie später nicht lebensfähig“, spricht Koller drastische Worte. Mit jeder Risikoerfahrung machen Kinder wertvolle Entwicklungsschritte und lernen neue Fähigkeiten, sagt der Pädagoge. „Die Hysterisierung von Risiken, wenn alles als gefährlich betrachtet wird, führt dazu, dass Kinder das Gespür für Gefahr verlieren“, erklärt er.

In der Jugendarbeit im Alpenverein gehört Risiko als essentielle Erfahrung dazu, genauso wie Verantwortung. Matthias Pramstaller, Leiter der Alpenvereinsjugend des Österreichischen Alpenvereins, betont, wie wichtig es ist, am Berg mit Risiken konfrontiert zu sein und den Jungen etwas zuzutrauen. „Ein wichtiger Punkt ist jener, wenn Entscheidungen getroffen werden, wie etwa Weitergehen oder Umkehren bei einer Skitour oder beim Alpinklettern“, erklärt Pramstaller. Auf Touren oder Ausflügen werden die Entscheidungen stets gemeinsam mit den Jugendlichen getroffen und die Risiken diskutiert.

Zur „Entängstigung der Eltern“ trage die praxisnahe Ausbildung im Alpenverein bei. Dass Eltern ihre Kinder heute aber mehr behüten, bestätigt der Alpinist nur bedingt. „Schon aufgrund der neuen Medien sind die Eltern heute näher dran an den Kindern und nehmen mehr Anteil“, meint er. Bei den OeAV-Sommercamps oder diversen Veranstaltungen der Sektionen gebe es das Bedürfnis der Eltern, zu wissen, was die Kinder machen – und dies werde respektiert.

Kindern Freiräume zu geben, erachtet auch die Neurobiologin und Psychologin Nicole Strüber als unverzichtbar für eine gesunde Entwicklung. Besonders wichtig sei das freie Spiel. „Dabei werden viele Fähigkeiten eingeübt, die man später im Leben braucht“, erläutert sie, „das ist so viel mehr als ‚nur‘ Spiel.“ Wenn sich Kinder ohne Vorgaben in einer anregenden Umgebung frei entfalten dürfen, lernen sie soziale Regeln, Interaktion, Rollenspiele, Verhandlungen und auch die Regulierung und Einordnung ihrer Gefühle, führt sie aus.

„Kinder lieben und brauchen auch das risikoreiche Spiel“, betont die Hirnforscherin. Das Kleinkind, das auf den Stuhl klettert. Der Kindergartler, der vom eineinhalb Meter hohen Gartenzaun herunterspringt. Der Schüler, der auf den Baum kraxelt. „Wenn es den Kindern nichts brächte, würden sie es nicht tun“, weiß Strüber. In der Evolution setze sich nämlich nie etwas durch, was keinen Sinn hat.

„Heute in der Leistungsgesellschaft, in der Erwachsene immer produktiv sein müssen, geht die Wertschätzung für das freie Spiel verloren“, sagt sie. Oft fehle in Familien die Zeit, in die Natur zu gehen und diese zu beobachten. Anstatt die Kinder unbeschwert miteinander spielen zu lassen, gebe es eine „Förderindustrie“ mit Kursen und Beschäftigung. „Damit bleibt Kindern verwehrt, dass sie so spielen, wie es ihnen guttun würde.“

Innere Freiheit wurde größer

Eltern sollten daher lernen, zu vertrauen, dass das Kind sich selbstbestimmt und intuitiv genau das sucht, was sein Gehirn gerade braucht. „Spielen ist Lernen“, stellt sie klar, „das ist keine unproduktiv vergeudete Zeit.“

Für den Zukunftsforscher Reinhold Popp wird die aktuelle Debatte über Freiheit und Freiraum zu eng geführt. „Wenn alle erzählen, dass sie in ihrer Kindheit ständig im Wald Hütten gebaut haben, ist das oft eine romantische Verklärung“, sagt er. „Auch wenn durch die Verstädterung der unorganisierte Raum in der Natur kleiner geworden ist, hat die innere Freiheit der Jugendlichen massiv zugenommen“, erklärt er. Dieser Aspekt dürfe nicht vernachlässigt werden. So können Kinder in Familien mitentscheiden, die Diskussionskultur habe sich verändert, und auch die Meinung der jüngeren Familienmitglieder werde gehört und respektiert.

Auch durch das breite kulturelle Angebot und viel Infrastruktur könnten sich Kinder und Jugendliche in ihrer inneren Freiheit sehr gut ausleben. „Wenn Kinder nicht mehr so oft in der Au Indianer spielen, erwerben sie stattdessen, unter anderem in den neuen Medien, zahlreiche digitale und auch soziale Kompetenzen, die für ihre Zukunft wichtig sind“, ist Popp überzeugt.

Die Angst, dass junge Menschen aufgrund der Digitalisierung nur noch sehr schwer am Arbeitsmarkt Fuß fassen könnten, sei unbegründet. In keiner Generation zuvor habe es in der Breite eine so gut ausgebildete Jugend gegeben, weiß er, „auch sie wird ihren Weg gehen“.