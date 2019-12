Nikolaus, Ski, Vincent Weiss: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Die Krampusse haben Hochsaison, und endlich kommt auch der Nikolaus mit seinen Englein dazu: Kinderaugen werden am zweiten Adventwochenende leuchten. Für die Erwachsenen gibt es wieder jede Menge Party, wenn etwa Serfaus-Fiss-Ladis, St. Jakob im Defereggental, die SkiWelt Wilder Kaiser und die Schlick mit Konzert-Aufgeboten in den Winter starten. Ein besonderes Musik-Highlight hat der Hochzeiger mit Vincent Weiss am Samstag auf Lager.

