Video: Das ist der neue 4DX-Kinosaal im Metropol Innsbruck

Wochenlang wurde im Metropol Kino in Innsbruck gebohrt, geschraubt und schwer geschleppt. Nun ist der Bau des neuen 4DX-Kinosaales vollendet — ab dem heutigen Freitag können Blockbuster jeglicher Art mit allen Sinnen erlebt werden. In der Bildergalerie gibt‘s einen Vorher-Nachher-Vergleich. Und was das neue Kinoerlebnis wirklich taugt, durfte die TT bereits vorab testen. Film ab!