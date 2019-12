Holiday on Ice in Innsbruck: Auch junges Tiroler Talent dabei

Innsbruck — Viel Action, Kunst am Eis und eine Liebesgeschichte — passend zur Zeit rund um den Valentinstag. Das versprechen die Macher von Holiday on Ice dem Publikum in der Innsbrucker Olympiahalle. Zum zweiten Mal in Folge gastiert die Eisrevue in Tirol — ein Teil des 3-Jahres-Vertrags mit der Innsbrucker Olympiaworld. Mit dabei ist auch wieder die neunjährige Sarah Krappinger. Das junge Innsbrucker Eislauf-Talent wird am 14. Februar seinen großen Auftritt in der Pause der Show haben.

