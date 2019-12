Gut zu wissen: So verhindert man einen Christbaumbrand

Innsbruck — Advent, Advent, der Christbaum brennt — und das gar nicht selten. Laut Angaben des österreichischen Versicherungsverbandes (VVO) und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) ereignen sich in den Wochen rund um Weihnachten in Österreich etwa 500 Brände durch offenes Licht und Feuer, im Wesentlichen also durch Kerzen.

Kostenlos registrieren und weiterlesen Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden