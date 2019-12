Zwei neue Wunderkammern für die Kristallwelten

Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, zieht ein positives Resümee über das Jahr 2019 in den Swarovski Kristallwelten in Wattens: So wurde heuer die Marke von 15 Millionen Besuchern seit der Eröffnung 1995 überschritten. „Insgesamt durften wir heuer Gäste aus über 60 Nationen willkommen heißen", erklärte Isser gestern in einer Aussendung. Neben Österreich, Deutschland und Italien zählten Indien und China zu den wichtigsten Herkunftsnationen.

Perfekt funktioniert habe die Zusammenarbeit mit dem Circus Roncalli im Rahmen des Programms „Sommer im Riesen", meint Isser, diese sei sowohl bei Einheimischen als auch bei internationalen Gästen sehr gut angekommen.

Carla Rumler, Cultural Director bei Swarovski und Kuratorin der Swarovski Kristallwelten, freut sich über eine neue ganzjährige Attraktion: das „Carousel" des spanischen Designers Jaime Hayon, eine Neuinterpretation eines klassischen Karussells mit fantasievollen Figuren.

2020 wird ein Jubiläumsjahr: Die Swarovski Kristallwelten feiern ihr 25-Jahr-Jubiläum — unter anderem mit neuen Attraktionen im Riesen: Zwei neue Wunderkammern werden präsentiert, eine davon bereits Ende April. Sie soll für ein „ganzjähriges Wintermärchen" sorgen. Das Festival „Musik im Riesen" unter der Leitung von Thomas Larcher (er wurde heuer mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet) erlebt 2020 seine bereits 17. Auflage. Von 21. bis 24. Mai wird besonders der begnadete Tiroler Jazz-Avantgardemusiker und Komponist Werner Pirchner gewürdigt. Unter kristallwelten.com/musik gibt es schon jetzt nähere Infos und Tickets. (TT)