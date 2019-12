Auf den Spuren von Kaiser Max in Hall und Schwaz

Hall, Schwaz – Was bleibt vom groß aufgezogenen, heute zu Ende gehenden Maximilian-Jubiläumsjahr 2019? Zumindest in Hall und Schwaz ist die Antwort klar: Dort liegt ein nachhaltiges, greifbares Ergebnis in Form eines außergewöhnlichen neuen Buches vor: „Auf den Spuren Kaiser Maximilians I. in Hall in Tirol und Schwaz“. Ein Jahr Arbeit hat der – heuer natürlich auch sonst voll eingespannte – Haller Stadthistoriker Alexander Zanesco, unterstützt von sieben weiteren Autoren, in das Werk investiert, das von den beiden Städten gemeinsam herausgegeben wird.

„Die Idee war, die vielen direkten Bezüge zwischen Maximilian, Hall und Schwaz aufzuzeigen, die bislang wenig thematisiert wurden“, erklärt Zanesco. Konzipiert ist das handliche, reich bebilderte 192-Seiten-Buch als „Stadtführer und Lesebuch“. Ausgangspunkt sind zwei ausklappbare Stadtpläne: Die dort verzeichneten Schauplätze sind direkt mit den Kapitelnummern verbunden, so dass man sofort herausfinden kann, was sie mit Max zu tun haben.

In 22 kompakten, chronologisch geordneten Kapiteln – aufgrund der besonders günstigen Quellenlage nimmt Hall rund drei Viertel des Buches ein – werden die Ereignisse auch stets in den größeren historischen Rahmen eingebettet, „der nicht immer zum Vorteil Maximilians ausfällt“, wie Zanesco meint.

In der Burg Hasegg vollzog Max die Ehe mit Bianca Maria Sforza. - Domanig

Man habe sich sehr bemüht, interessante neue Erkenntnisse einfließen zu lassen: So ist im Buch z. B. eine Rekonstruktion des repräsentativen Tanzsaales im zweiten Stock des Haller Rathauses zu sehen, wo Max und sein Sohn Phi­lipp der Schöne nachweislich mehrfach zu Gast waren (und der heute komplett mit Büros verbaut ist). Apropos Philipp: Dass Maximilian einst dem Hofmaler Jörg Kölderer befahl, das Motiv eines Triumph­wagens an den „Turm zu Hall“ malen zu lassen – auch davon berichtet das Buch –, könnte mit Philipps Tod im Jahre 1506 zu tun haben. Der Vater wollte ihm so vielleicht ein „Gedechtnus“ setzen. Ob das Werk je ausgeführt wurde – und wenn ja, auf welchem Turm –, ist freilich unklar.

Ungleich bekannter ist, dass Max die Hochzeit mit seiner zweiten (von ihm nicht sehr geschätzten) Gattin Bianca Maria Sforza u. a. in der Haller Burg Hasegg gefeiert hat, wo die Ehe am 10. März 1494 auch vollzogen wurde – angesichts der gewaltigen Mitgift eine lukrative Hochzeitsnacht.

Vom Haller Landtag im August 1487, dem ersten Schritt zur Machtübernahme Maximilians über Tirol und die Vorländer, reicht das Buch bis zu den aufwändigen Trauerfeiern in Hall nach seinem Tod 1519. Damals hing in der Pfarrkirche sogar ein Sterbebild Maximilians – ob in der berühmten Variante oder nur als Vorzeichnung oder Druck, bleibt freilich Spekulation.

Im Schwaz-Teil des Stadtführers geht es – natürlich – um das Schwazer Silber und Kupfer, das für Maximilians Politik eminent wichtig war (auch in Verbindung mit der Münze Hall), aber etwa auch um die Glocke „Maria Maximiliana“ in der Stadtpfarrkirche oder die Gründung des Franziskanerklosters. Dass beide Städte zu dieser Zeit sehr bedeutende Handels- und Finanzplätze waren (Stichwort: Fugger), kommt klarerweise ebenfalls zur Sprache.

Erhältlich ist der neue Stadtführer im Buchhandel, beim TVB Hall-Wattens und in der Schwazer Rathaus-Info. (md)