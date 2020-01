80 Jahre Kitz, James Blunt und Ramazzotti: Event-Highlights 2020

Innsbruck – Das erst wenige Tage alte neue Jahr wird wahrscheinlich vieles, aber ganz sicher nicht fad: Altstars am Musik-Horizont werden die Konzertlocations genauso wie junge Wilde füllen, die seit den letzten Jahren nicht mehr wegzudenken sind. Für Breite an der Spitze der Live-Nahrungskette sorgen in Tirol u.a. Acts wie Sido, James Blunt, Eros Ramazzotti, Wanda, Rea Garvey, Rainhard Fendrich, Zucchero und Hubert von Goisern. Österreichweit gehören Stars der 1980er wie Santana, Celine Dion, Lionel Richie oder Iron Maiden und so manche 90er-Ikone wie Foo Fighters, Green Day oder Pearl Jam zu den Konzert-Highlights. Heimische Kost wie RAF Camora, Yung Hurn oder Bilderbuch scheut überdies das Großformat wie das Frequency, das heuer Jubiläum feiert, nicht.

