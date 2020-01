Neujahrkonzerte, Party, Skispringen: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – 2020 hat gerade erst begonnen und viele erholen sich wohl noch von der Silvester-Feier. Gemütlich den Start ins neue Jahr feiern kann man dazu auf den Christkindlmärkten in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße und in Seefeld, bevor die Chance auf Glühwein, Punsch und Co. für diese Saison vorbei ist. Auch beim Lichtfestival in Wattens, bei der Lightshow im Innenhof in der Hofburg in Innsbruck und beim Fest der 1000 Lichter in Kufstein kann das erste Wochenende heuer entspannt mit der ganzen Familie begangen werden.

Wer doch schon wieder Lust auf Party und Action hat, findet vor allem in der Landeshauptstadt genug Gelegenheit dazu: Mitfiebern und die Feiern rundherum genießen kann man von Freitag bis Sonntag bei der Vierschanzentournee, die Station am Bergisel macht. Am Samstagabend lädt der Verein „Legends of Rock“ mit einem Band-Festival zum Best Of aus zwei Jahren im Treibhaus. Auch in Schwaz und Thaur ist ausgelassene Stimmung angesagt, wenn Melissa Naschenweng am Freitag auf die Bühne in der „Falle“ tritt und es Disco auf dem Eis für Groß und Klein am Sonntag heißt. Traditionell das neue Jahr begrüßen und dabei klassischer Musik lauschen kann man bei den Neujahrskonzerten, etwa in Lienz, Fulpmes, Schwaz und Igls. Alle Details:

FREITAG (3. Jänner)

➤ CHRISTOPH & LOLLO in der P.M.K in INNSBRUCK: Das Wiener Liedermacher-Duo spielt am Freitagabend anlässlich des Bergiselspringens in der p.m.k mit „sportlichen Skispringer- und Jetzt-erst-recht(s)-Protestliedern“ auf. Das Kabarett-Benefiz-Konzert zugungsten des Tiroler Frauenhauses beginnt um 21 Uhr, Tickets gibt‘s im Vorverkauf im Musikladen um 14 Euro, an der Abendkasse um 16 Euro. Infos unter >> https://go.tt.com/2QLVnde

Die Kultfiguren Christoph & Lollo treten am Freitagabend in der p.m.k auf. - Ingo Pertramer

➤ VOICES FROM BEYOND – HOUSE CLUB NIGHT im MONTAGU: Von Deep bis Classic House der 90er wird am Freitagabend im Montagu Bed & Beers in der Höttingergasse von DJ Zenasa alles gespielt, was die Hüften zum Schwingen bringt. Wer die passenden Tanz-Moves lernen will, sollte am besten schon um 22 Uhr zum Warm Up-Tanzkurs dort sein.

➤ MELISSA NASCHENWENG in der MAUSEFALLE SCHWAZ: Gleich mit Vollgas ins neue Jahr startet der „Kärntner Wirbelwind“ Melissa Naschenweng in der Falle (Stanser Au 1) in Schwaz/Stans. Mit Liedern wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Gott is a Dirndl“ ist ausgelassene Stimmung bei der Discoshow ab 23 Uhr garantiert.

Melissa Naschenweng heizt in der "Falle" in Schwaz ein. - APA/Scheriau

➤ SCHWAZER NEUJAHRSKONZERT 2020: Schon traditionell eröffnet der Lions Club Schwaz gemeinsam mit der Stadt Schwaz das neue Jahr mit dem Neujahrskonzert im Silbersaal des SZentrum, das diesmal wieder von den Schwazer Saloniker mit Chor unter der Leitung von Frau Dr. Sonja Melzer gestaltet wird. Als Solisten treten Britta Ströher (Sopran) und Mag. Klaus Niederstätter (Cembalo) auf. Moderiert wird das Konzert von Elmar Kobald, untermalt wird die Veranstaltung mit Tanzauftritten der Tanzschule Caramba unter der Leitung von Carmen Mitterer. Karten kosten im Vorverkauf 22 bis 25 Euro (Infos unter Tel. 05242/6960100) und vor Ort 25 bis 28 Euro. Beginn ist um 19 Uhr, Saaleinlass um 18.30 Uhr, Einlass ins Foyer um 18 Uhr.

FREITAG und SAMSTAG (3. und 4. Jänner)

➤ JAHRMARKT DER HEITERKEITEN: Das ganze Jahr 2019 in zwei Stunden – und zum Lachen. Kabarettist Markus Koschuh zieht noch am Freitag- und Samstagabend ab 20 Uhr im Treibhaus in Innsbruck Bilanz über das vergangene Jahr. Tickets kosten 23 Euro und sind erhältlich unter >> www.treibhaus.at

Markus Koschuh bei seinem etwas anderen Jahresrückblick. - Thomas Boehm / TT

FREITAG bis SONNTAG (3. bis 5. Jänner)

➤ VIERSCHANZENTOURNEE – BERGISELSPRINGEN: Innsbruck ist die dritte Station für die Skispringer auf ihrer Vierschanzentournee. Am ersten Tag findet die Qualifikation statt, am zweiten folgt der Wettkampf. Am Samstag um 12.30 Uhr starten die ÖSV-Adler und ihre Konkurrenten mit dem Probedurchgang in den Wettkampftag. Ernst wird es dann ab 14 Uhr. Tagestickets kosten zwischen 19 und 26 Euro und sind hier erhältlich >> https://go.tt.com/2QG62X0

FREITAG bis MONTAG (3. bis 6. Jänner)

➤ LETZTE CHANCE FÜR CHRISTKINDLMARKT-BESUCH: Noch bis Sonntag sind die hübschen Hütten in der Fußgängerzone in Seefeld von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Einen Tag länger, nämlich bis zum Dreikönigstag, geht der Christkindlmarkt in der Maria-Theresein-Straße in Innsbruck. Täglich von 11 bis 21 Uhr gibt es noch die Chance auf Punsch, Kiachl und Kunsthandwerk.

Bis Sonntag noch kann man durch den beschaulichen Seefelder Christkindlmarkt spazieren. - Heinz Holzknecht

➤ LICHTFESTIVAL in den SWAROVSKI KRISTALLWELTEN: Noch bis zum 6. Jänner strahlen Tausende Lichter in den Swarovski Kristallwelten mit den Augen der Besucher um die Wette. Im Inneren des Riesens und, sobald es dunkel wird, auch im Garten leuchtet und funkelt es bis 21 Uhr (letzter Einlass um 19 Uhr). Eintritt: für Erwachsene 19 Euro, für Kinder 7,50 Euro, Familientickets kosten 24,50 bzw. 41,50 Euro. Alle Infos >> https://go.tt.com/37GVwGy

➤ „MAGIC WEEK“ FÜR LIGHTSHOW MOUNT MAGIC: Nach dem erfolgreichen Start der Lightshow „Mount Magic“ im Innenhof der Kaiserlichen Hofburg Innsbruck gibt es zum Jahresbeginn von den Veranstaltern ein besonderes „Zuckerl“: Bis 6. Jänner erhalten Erwachsene die Tickets zur Lightshow zu einem ermäßigten Preis von 7 statt 10 Euro. Kinder unter sechs Jahren erhalten immer freien Eintritt, bis einschließlich 16 beträgt der Preis 4 Euro. Die Show findet täglich um 17.30 und 18.30 Uhr statt. Infos >> https://go.tt.com/37ASsuX

Die Macht der Natur und ein Murmeltier spielen die Hauptrollen im winterlichen 3D-Videomapping im Innenhof der Hofburg. - Innsbruck Tourismus / Franz Oss

➤ TIROLER WINTERFESTSPIELE ERL: Mit dem Weihnachtsoratorium von Bach wurden die Tiroler Winterfestspiele Erl dieses Jahr musikalisch eröffnet. Außerdem stehen sechs Opernabende, mehrere Konzerte und zwei Specials auf dem Programm. Eines davon ist der musikalisch-literarische Streifzug „Wien verklärt Nacht“, bei dem der Münchner Schauspieler Udo Wachtveitl auf der Bühne steht, bekannt als früherer „Tatort“-Kommissar. Das zweite Special gestalten die Osttiroler Musicbanda Franui und die deutsche Schauspielerin Dagmar Manzel unter dem Titel „Dort ist das Glück“, mit romantischen Werken von Schubert, Schumann, Brahms und Mahler. Zum vollständigen Programm >> https://www.tiroler-festspiele.at/spielplan

SAMSTAG (4. Jänner)

➤ LEGENDS OF ROCK-FESTIVAL im TREIBHAUS: Der L.O.R-Musikstammtisch kraxelt am Samstagabend auf die Festivalbühne. Live on Stage und im Radio gibt‘s die vier Bands Zwirg and the bitches (Progressive Rock), Spilif & Rudi Montaire (Hiphop, Rap), Sempre Caoz (Alternative, Blues Rock) und Mim (Elektro Pop) zu erleben. Das Konzert-Fest startet um 20.30 Uhr, Tickets gibt‘s im Vorverkauf um 12 Euro unter >> https://go.tt.com/39DlUC4 und an der Abendkasse um 15 Euro.

Das Tiroler Power-Duo "Zwirg and the bitches" bringt die Treibhaus-Bühne am Samstagabend mit einer Mischung aus Rock, Blues, Walzer und Progressive zum Beben. - Zwirg and the bitches

SAMSTAG und SONNTAG (4. und 5. Jänner)

➤ NEUJAHRSKONZERT DES TIROLER KAMMERORCHESTERS InnStrumenti: In Lienz zünden die Musiker am Samstag ab 20 Uhr ein Feuerwerk aus Musik, Wort und Humor. Neben klassischen „Neujahrs-Hits“ u.a. von Johann und Josef Strauß verspricht das Programm auch einige Überraschungen. Restkarten sind noch an der Abendkasse erältlich, Preis: 32 Euro. Alle Infos >> https://go.tt.com/2tsyLXa

Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti spielt sein Neujahrskonzert am Samstag in Lienz und am Sonntag in Fulpmes. - Sarah Peischer

Am Sonntag wird dann ab 20 Uhr in Fulpmes aufgespielt. Karten gibt es unter Tel. +43 501 8810.

SONNTAG (5. Jänner)

➤ FEST DER 1000 LICHTER IN KUFSTEIN: Am Abend vor dem Dreikönigstag sorgen ab 16.30 Uhr Kerzen und Fackeln in Kufstein für eine wundervolle Stimmung. Bergflunkerer erzählen im Rathaussaal Geschichten rund um das Licht, Nachtwächter führen vom Rathaus (Hintereingang) aus halbstündlich durch die Altstadt. Die Wiltener Sängerknaben krönen die zauberhaft-mystische Nacht mit ihre Auftritten um 17.30 Uhr und um 19 Uhr. Glühwein und Punsch wärmen von innen, die Kinder dürfen Stockbrot grillen. Der Eintritt ist frei.

Ein Meer aus Kerzen beim Fest der 1000 Lichter in Kufstein. - TVB Kufsteinerland

➤ EISDISCO in THAUR: Der Hockey-Club Thaur lädt am Sonntagnachmittag zur großen Eisdisco am Eislaufplatz in Thaur. Kinder und Erwachsene mit oder ohne Eislaufschuhe sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Die Party findet auf und neben dem Eis statt, für Speis und Trank ist gesorgt. Die Kinderdisco startet um 17 Uhr, die Eisdisco für alle um 18.30 Uhr.

➤ NEUJAHRSKONZERT der MUSIKKAPELLE IGLS/VILL: Im Congresspark in Igls begrüßt am Sonntag ab 20.15 Uhr die Musikkapelle Igls/Vill das neue Jahr. Als Solisten treten Maria Erlacher (Sopran) und Elisabeth Kirchmair (Zither) auf, das Konzert leitet Klaus Graf. Auf dem Programm stehen unter anderem die „Rákóczy-Ouverture op.76“ (Béla Kéler), „Auf der Jagd op.373“ und „Geschichten aus dem Wienerwald op.325“ (Johann Strauß) und „Sempre libera“ (Giuseppe Verdi). Eingeleitet wird der Abend mit einem Sektempfang um 19 Uhr und einem Vorkonzert von BinA um 19.45 Uhr. (TT.com/anl/smo)