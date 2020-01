Lichterspektakel in Kufstein zog die Besuchermassen an

Der Tag der 1000 Lichter hat sich zu einer Großveranstaltung gemausert. Als es am Sonntagabend am Unteren Stadtplatz in Kufstein wieder „Lichter aus!" hieß, erwartete die Besucher ein ganz besonderes Fest. Die Veranstalter haben sich mehr einfallen lassen, als nur Kerzen und Fackeln aufzustellen. Die Häuserfassaden in der Fußgängerzone waren in stimmungsvolles Licht getaucht. Für Musik sorgten unter anderem die Wiltener Sängerknaben mit ihren von den Besuchern bejubelten beiden Auftritten. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt.

Der Ansturm belohnte das Team des Standortmarketings Kufstein für den organisatorischen Aufwand: Die Fußgängerzone Unterer Stadtplatz war bis auf den letzten (Steh-)Platz gefüllt, Tausende waren gekommen, um das Lichterfest mitzuerleben. „Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet", so das Organisationsteam erfreut. (TT)

