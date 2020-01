Gungler starten wieder lautstark in den Fasching

„Gungl, gungl" schallt es Samstag, 11. Jänner, um 18 Uhr wieder durch Höfen. Und damit startet die heiße Phase des Faschings am Fuß des Hahnenkamms. Um 17.45 Uhr werden die Geißler, Roller, Scheller und Hexen bei der Kirche Aufstellung nehmen, um dann gemeinsam mit dem Gungler, einer 2,20 Meter großen Figur, zum Gunglerplatz zu ziehen, wo diese von zahlreichen Höfenern begrüßt wird. Dann geht es für den Verein Schlag auf Schlag. Am 18. Jänner ist am Nachmittag großer Kinderfasching in der Hahnenkammhalle und am Abend der Gunglerball, am 25. Jänner das traditionelle Hexenrodeln, am 31. Jänner nehmen die Gungler am Nachtumzug in Hopferau teil und mit dem Gungler-Auszug am 25. Februar findet das Faschingstreiben sein Ende. (fasi)