Camp für Schlittenhunde am Pillersee muss warten

Aufgrund der Schneelage und der prognostizierten Temperaturen wird die erste Woche des Schlittenhundecamps am Pillersee gestrichen. Die endgültige Entscheidung für den Start in ein verkürztes Camp fällt am 16. Jänner.

Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter des größten Schlittenhundecamps der Alpen am Pillersee noch mit immensen Schneemengen zu kämpfen, heuer lässt das weiße Gold noch auf sich warten. „Wir haben den Schnee, um die Langlaufloipen in St. Ulrich am Pillersee zu gewährleisten, aber leider nicht genug für die Extraspur, die wir für die Schlittenhunde bräuchten", fasst OK-Chef Mario Horngacher das Ergebnis der gestrigen OK-Sitzung zusammen. Erschwerend kommt hinzu, dass die neue Strecke Richtung Niedersee und Adolari viel Schnee benötigt, um überhaupt befahrbar zu sein.

Die Musher mit den rund 1000 Schlittenhunden müssen sich also noch gedulden. Der Start am 11. Jänner und die erste Woche mussten bereits gestrichen werden. Auch die Rennen und der geplante Familientag am 19. Jänner können nicht durchgeführt werden. „Wir werden versuchen zumindest von 18. bis 26. Jänner ein reines Trainingscamp durchzuführen. Grundvoraussetzungen sind aber Neuschnee und kältere Temperaturen", so der OK-Chef abschließend. (TT)