Schemenlaufen in Imst in aller Pracht

Es war wohl so etwas wie ein „Fasnachts-Ritterschlag", als im Rahmen der Präsentation des von Daniela Pfeifer geschaffenen Fasnachtsplakates im vollbesetzten Mehrzwecksaal der NMS Unterstadt ein alteingesessener Imster zur anwesenden Künstlerin sagte: „Weiberleit håba bei ins eigentli nuit verlora, aber des Plakat isch guat, drum konsch bleiba."

Daniela Pfeifer nahm es schmunzelnd zur Kenntnis und fühlte sich geehrt. Mit dem Auftrag im April vergangenen Jahres, das diesjährige Fasnachtsplakat zu gestalten, ging auch der Auftrag für eine Ausstellung im Imster Fasnachtshaus einher. Diese­ Ausstellung ist nun seit Freitagabend zu sehen und zeigt in 28 Ansichten die Auswirkungen des Imster Fasnachtsvirus in buntester Farbigkeit. Ob Scheller, Roller, Altfranken, Sackner, Hexen, Bärentreiber etc., alle sind sie festgehalten in ihren seit Jahrhunderten einstudierten Posen und Aktionen. Das Thema Fasnacht beschäftigt Daniela Pfeifer allerdings schon lange. Vor vier Jahren zeigte sie erstmals Fasnachtsbilder im Haus der Fasnacht. Seit 20 Jahren ist sie für die künstlerische Gestaltung diverser Labara-Wagen verantwortlich. Die Schriftzüge, Porträts und Karikaturen zierenden Wagen zeigen Pfeifers Handschrift.

Mit ihrem Plakatentwurf findet sich die 1973 geborene Künstlerin in allerbester Gesellschaft. So bekannte Tiroler Künstler wie Thomas Walch, Elmar Kopp, Andreas Weissenbach oder Willi Pechtl hatten bereits die Ehre, für die Imster Fasnacht ein Plakat zu gestalten. Mit Melitta Abber und Verena Zangerl schafften es allerdings schon vor Daniela Pfeifer zwei Frauen in den elitären Kreis der Imster Fasnachtsmaler.

Zu sehen sind ihre Werke bis zum 26. Jänner, Freitag von 16 bis 19 Uhr, Sonntag von 16 bis 20 Uhr. (hau)