Tag des Brotes: „Füttern und Führen“ für echten Brotgeschmack

Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Wer erinnert sich nicht an die Kettenbriefe mit Sauerteigrezepten, die in den 1980er-Jahren kursierten, an ausgetauschte „Tegel“ mit blubbernder weißlich-bräunlicher Masse? Mehl, Wasser und sonst nichts waren drinnen. Einmal abgesehen von den Zehntausenden Mikroorganismen, die den Sauerteig so bekömmlich und so faszinierend machen.

Brotteig wird durch Sauerteig geschmeidiger und lässt sich leichter verarbeiten.“ Peter Zangerl (Innungsmeister der Tiroler Bäcker)

Das war einmal, könnte es heißen. Doch das ist wieder! Das Internet spuckt unzählige Sauerteigrezepte aus. Blogger und Backexperten rufen den eigenwilligen Teig jetzt zum Trend aus. Gastronomen schrei­ben Sauerteigbrot auf ihre Karten – und die Bäcker? Die zucken mit den Schultern.

„Sauerteig war bei uns Bäckern immer vorhanden und ist nie verschwunden. Gott sei Dank, denn es ist eine natürliche Art und Weise, Brot zu backen“, meint Peter Zangerl, Innungsmeister der Tiroler Bäcker. Vor 2000 Jahren hatten die Ägypter erstmals Sauerteig hergestellt. Mit der schnelllebigen Zeit ist in jüngster Vergangenheit aber in der Bevölkerung das Bewusstsein für Sauerteig verschwunden. Nun interessiere es die Leute wieder mehr, glaubt Zangerl. Entschleunigung erreicht man mit dem Teig allemal: Bis er zu Brot verarbeitet werden kann, vergehen mindestens drei Tage. Füttern und Führen lautet die Devise (siehe Rezept in der Factbox).

Rezept für Sauerteig Gut Ding braucht Weile: Am ersten Tag 50 Gramm Mehl (am besten Roggen-Vollkorn) mit 50 Gramm handwarmem Wasser mischen, in ein großes, sauberes Glas füllen und abdecken. Die Mischung 24 Stunden in einen warmen Raum stellen. Sauerteig braucht Futter: Zwei Tage lang den Ansatz jeweils mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser mischen. Den Teig wieder abdecken und reifen lassen. Sauerteig braucht Platz: Am dritten Tag bilden sich Blasen. Der Teig hat auch mehr Volumen. Ist er gelungen, riecht er leicht säuerlich. Brot backen: Einen Teil des Sauerteigs mit drei Teilen Mehl, zwei Teilen Wasser und etwas Salz zum Vorteig kneten. 20 Stunden warm reifen lassen. Dann nach dem gewünschten Brotrezept weiter verarbeiten, reifen lassen und backen. Der restliche Sauerteig hält sich gekühlt ca. eine Woche, alle zwei Tage mit Mehl und Wasser füttern.

Dann aber wirkt Sauerteig beinahe Wunder: „Brotteig wird durch ihn geschmeidiger und lässt sich leichter verarbeiten. Das Brot bleibt auch länger frisch“, weiß Zangerl. Die durch Wasser aktivierten Mikroorganismen im Mehl lockern nicht nur den Teig auf. Sie machen ihn auch bekömmlicher, füttern sie doch Mehlbestandteile und lassen Milch- und Essigsäure entstehen. So können Menschen das Brot besser verdauen, erklären Ernährungsexperten. „Aroma und Geschmack werden von den Mikroorganismen auch positiv beeinflusst“, weiß Zangerl. Entgegen der landläufigen Meinung entsteht jedoch nur ein leicht säuerlicher Geschmack. „In Kärnten und der Steiermark gibt es viele säuerliche Brote. Bei uns ist das nicht gefragt.“ Ein Geheimnis machen Bäcker aus ihrem Sauerteig längst keines mehr. Sie seien laut Zangerl gerne bereit, interessierten Hobbybäckern kleine Portionen abzutreten. „Nachfragen und ausprobieren“, rät der Kaunertaler Bäckermeister.

Ein weiterer Tipp: Altes Sauerteigbrot in Wasser auflösen und stehen lassen, bis sich die Krumen auflösen. Mehl dazugeben und bis zum nächsten Tag warten. Dann mit Mehl und Wasser in Teig und im Ofen in Brot verwandeln.