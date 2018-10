Gruselig und g’schmackig: Kürbisrezepte fürs Halloween-Fest

Von Theresa Mair

Haben Sie schon daran gedacht, das Ausgehöhlte des Kürbis zu verbraten? Nein? Beim gebräuchlichen Halloween-Zierkürbis ist das auch keine gute Idee, wie Patricia Niederwieser vom gleichnamigen Obst- und Gemüsegeschäft in Innsbruck sagt. „Sterben tut man davon nicht, aber er ist eigentlich ungenießbar“, ergänzt sie. Das Innenleben gebe höchstens als Kompostiermasse noch etwas her.

Wenn man jedoch den flaschenförmigen Butternuss-Kürbis, einen gerippten Muskatkürbis oder den satt-orangen Hokkaido aushöhlt, hat man schon halb gekocht. Und dazu noch ein besonders bekömmliches Gemüse. Besser gesagt: „Der Kürbis ist ja die größte Beere. Er ist sehr ballaststoffreich und dazu äußerst kalorienarm, gut geeignet für die Schonkost und enthält viel Vitamin C“, zählt Niederwieser auf. Das wüssten immer mehr Tiroler zu schätzen. „Früher war es schwieriger, aber jetzt ist der Kürbis gesettelt. Er wird inzwischen auch bei uns oft angebaut.“

Kürbis-Schnitzanfängern rät die Fachfrau, mit dem Butternuss-Kürbis zu beginnen, der mit seiner feinen Schale ganz leicht zu bearbeiten ist. Beim strammen Hokkaido fällt dies schon schwerer.

Die Lieblingssorte von Josef Haueis kommt dagegen aus Norddeutschland. Der Wirt des Postgasthofs Gemse in Zams ist in den 1970er-Jahren in Frankreich auf den Kürbis-Geschmack gekommen. In der Gegend von Hamburg lernte er dann den Gelben Zentner kennen und war so begeistert von der Sorte, dass er sie nun auch im Tiroler Oberland anbaut.

„Der Gelbe Zentner hat ein gut 20 Zentimeter dickes, kompaktes gelb-oranges Fleisch und klimatisch gedeiht er bei uns auf 1000 Metern total gut. Und man kann unendlich viele Dinge aus ihm kochen“, schwärmt Haueis.

Jedes Jahr erntet er mindestens 200 bis zu 25 Kilo schwere Kürbisse, die er allesamt im Gasthof verarbeitet. „Viele Gäste kommen extra wegen des Kürbisses“, hat er sich damit bereits einen Namen gemacht. Weithin bekannt ist Haueis vor allem für sein Kürbis-Kompott, das er wie ein Chutney kalt zu gebackenen Speisen wie Schnitzel oder Backhendl reicht.

Wen es nach der fleißigen Halloween-Schnitzerei eher nach Süßem gelüstet, dem sei der mehrfach erprobte Kürbiskäsekuchen mit Birnen, mit seinem feinen Kürbismus, ans Herz gelegt. Da behaupte noch einmal wer, dass so ein Halloween-Kürbis nichts im Kopf hätte.