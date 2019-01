Mythen und Fakten rund ums Essen aufgetischt

Innsbruck – Was ist richtig und was falsch, was soll auf den Teller und was lieber nicht – rund um das Essen gibt es viele Gerüchte. „Grund für Ernährungsmythen sind oft Unsicherheiten“, meint Harald Seitz vom deutschen Bundeszentrum für Ernährung. Oft würden bestehende Verhaltensweisen auch einfach nicht infrage gestellt und über Generationen weitergegeben. Manche Legenden sind unsinnig, andere aber richtig. Eine Auswahl.

„Es schadet zwar nicht, zu einer Tasse Kaffee ein Glas Wasser zu trinken, notwendig ist es aber nicht“, sagt Ernährungsexpertin Silke Restemeyer. Kaffee werde wie alle Getränke in die Flüssigkeitsbilanz des Körpers einbezogen. - iStockphoto

Die grünen Blätter dürfen nicht aufgewärmt werden, heißt es gerne. Das stimmt so nicht, sagt Monika Bischoff, Vorstandsmitglied im deutschen Berufsverband Oecotrophologie. Kühlt aber gekochter Spinat langsam ab, wandeln Bakterien Nitrat in Nitrit um. - iStockphoto

Superfood“ macht fit und beugt Krankheiten vor, wird gerade gerne geworben. Das stimmt aber nur teilweise. „So genanntes Superfood sind Lebensmittel mit besonders vielen Nährstoffen“, erklärt Monika Bischoff, Vorstandsmitglied im Berufsverband Oecotrophologie. Eine offizielle Definition des Begriffs gebe es nicht. Ob ein Lebensmittel wirklich so super sei, hänge vom jeweiligen Produkt ab. „Heimisches Superfood wie zum Beispiel Kohl ist gesund und macht fit“, sagt Bischoff. Von exotischen, importierten Lebensmitteln wie Chiasamen oder Acaipulver rät sie dagegen ab: „Diese Produkte sind oft stark verarbeitet und können sogar mit Schimmel belastet sein.“

Dunkles Brot ist gesünder als helles. Der Spruch ist gemeinhin bekannt – und richtig. Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante die beste Wahl für die Gesundheit, betont Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. „Lebensmittel aus Vollkorn sättigen länger und enthalten mehr Nährstoffe als Weißmehlprodukte.“ Aber nicht jedes dunkle Brot ist ein Vollkornprodukt. „Brötchen kann man auch mit Malzextrakt dunkel und mit Sonnenblumenkernen körnig machen.“ Nur wenn in der Zutatenliste „Vollkorn“ steht, muss auch Vollkornmehl oder -schrot enthalten sein.

Schnaps zum Schluss: Er soll der Verdauung auf die Sprünge helfen, wird gerne behauptet. Das stimmt nicht, sagt Restemeyer. Doch sie muss eingestehen: Alkohol regt die Magensäureproduktion an. Er könne möglicherweise auch ein Enzym zur Eiweißverdauung (z.B. von Fleisch und Eiern) stimulieren. Außerdem habe er eine betäubende Wirkung auf die Magennerven, womit das unangenehme Völlegefühl gemildert werden kann. „Er hilft aber nicht bei der Fettverdauung“, gibt Restemeyer zu bedenken. Zudem gilt es zu beachten, dass Alkohol beinahe doppelt so viele Kalorien wie Zucker enthält. (TT, APA, dpa)