Welt-Nutella-Tag: Heute gibt es das Glück zum Löffeln

Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Wir hatten einen Traum und einen Löffel, so beschreibt es die Kalifornierin Sara Rosson pathetisch („We had a dream. And a spoon“). Auf einer Italienreise lernte sie die Nuss-Nougat-Creme kennen und verfiel ihr. So rief sie am 5. Februar 2007 den Welt-Nutella-Tag ins Leben.

Seitdem wird er jährlich gefeiert. Kein Wunder, ist der dunkle Aufstrich doch ein süßer Welterfolg. Alle 2,5 Sekunden soll in über 160 Ländern ein Glas Nutella verkauft werden. Ingesamt werden nach Firmenangaben pro Jahr 350.000 Tonnen produziert. Dabei hat alles ganz klein im italienischen Piemont begonnen. Nach dem zweiten Weltkrieg war Kakao knapp. Konditor Pietro Ferrero wurde kreativ und mischte die dort zuhauf vorhandenen Haselnüsse mit Zucker, Fett und ganz wenig Kakao. In Scheiben geschnitten wurde es als „Giandujot“ verkauft und als Schoko-Ersatz schnell beliebt.

Nach einem kurzen Auftritt als „Supercrema“, verfeinerte Konditor-Sohn Michele 1964 die Rezeptur und machte die Creme mit dem Fantasienamen „Nutella“ weltberühmt. Dabei wird das englische Wort „nut“ für Nuss mit der italienischen Verkleinerungsform „ella“ kombiniert.

An der Rezeptur, die wegen ihres hohen Zucker- und Palmöl-Gehaltes auch oft kritisiert wurde, hat sich in den Jahren aber wenig geändert.