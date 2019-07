Kirchberg lädt wieder zum Gustieren ein

Alle Feinschmecker aufgepasst, denn in Kirchberg wird auch heuer den Sommer über geschlemmt. An sieben Freitagen im Juli und August verwandelt sich der Dorfplatz von Kirchberg in einen Genussmarkt — genauer gesagt in die Kirchberger „Kost.Bar".

Wie der Name schon sagt, gibt es hier so einige leckere und regionale Schmankerln zu probieren. Bei diesem wöchentlichen Event, das am 12. Juli zum ersten Mal stattfindet, wird nur das Beste der heimischen Küche aufgetischt, wo wirklich jeder voll und ganz auf seine Kosten kommt — und auf den Geschmack.

Umrahmt werden die lauen Sommerabende von einem Platzkonzert der Musikkapelle Kirchberg, die hier ihre Stücke zum Besten gibt. Handwerkskünstler bieten zusätzlich ihre selbstgemachten Produkte zum Kauf an. Die Geschäfte der Kaufmannschaft Kirchberg bieten außerdem längere Öffnungszeiten bis 20.30 Uhr. (TT)