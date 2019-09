Kartoffel statt Knödel? Debatte um kostspielige Sonderwünsche im Lokal

Von Nina Werlberger

Innsbruck, Natters – Rührei statt Spiegelei? Reis statt Pommes frites? Solche Wünsche können ein Gasthausessen teurer machen. „Beilagenänderung“ lautet die Begründung, die sich mittlerweile in so mancher Tiroler Speisekarte findet. Ein Gericht kostet dann zum Beispiel einen Euro mehr, wenn es mit einem Extrawunsch versehen wird. TT-Leser Robert Dax ist in mehreren Lokalen über das Phänomen gestolpert und musste am Ende mehr zahlen, als er erwartet hatte. „Ein Gastro-Nepp“, ärgert sich der Innsbrucker Steuerberater. Es gehe ihm nicht um den einen oder anderen Euro Aufpreis, betont Dax. „Aber man fühlt sich auf den Arm genommen.“