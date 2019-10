Kürbiskernöl: Das „schwarze Gold“ hat wieder Saison

Tipps und Rezepte

Zubereitung: Käse in 8 dünne Stangen schneiden. Kürbiskerne grob hacken. Ei verquirlen, in eine Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Mehl in eine separate Schüssel geben. Käsestangen zuerst in Mehl wälzen, dann ins Ei tauchen und zuletzt in den Kernen panieren. Olivenöl in der Pfanne erhitzen und Käsestangen wenige Minuten braten. Salat waschen, in Stücke zupfen und mit Essig und Kürbiskernöl marinieren.