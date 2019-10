Letztes Update am Mi, 23.10.2019 20:04

Beliebtestes Tiefkühlgericht Österreichs: Das Fischstäbchen wird 60

Das Fischstäbchen ist das beliebteste Tiefkühlgericht Österreichs und es feiert am 23. Oktober seinen 60. Geburtstag. 14 Stück isst jeder Österreicher und jede Österreicherin im Durchschnitt pro Jahr, das sind insgesamt dreieinhalb Tonnen. Aber was steckt eigentlich hinter und in den goldenen Stäbchen? Und zu welchem Fisch kann man guten Gewissens greifen?