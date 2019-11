Gut zu wissen: Mit diesen Tricks gelingen Maroni auch daheim

Innsbruck — Wenn es draußen früh finster und immer frostiger wird, dann sehnt sich der Körper nach etwas Warmem. Die Finger und die Seele wärmen auch heiße Maroni. Die schmecken nicht nur, sie stecken auch voller Vitamine und Ballaststoffe. Und sie haben nur wenig Fett.

Was beim Kauf zu beachten ist, wie sie sich daheim am besten zubereiten lassen und wie sich die Kastanien über den Winter halten:



Test beim Einkauf

Bereits beim Maroni-Kauf ist Wissen gefragt. Klappern die Maroni beim Schütteln, dann sind sie innen vertrocknet. Trotz harter Schale halten sie nicht lange. Daher darauf achten, dass die Früchte prall, glänzend und ohne Wurmlöcher sind. Eindrücken sollten sie sich nicht lassen. Daheim im Kühlschrank lagern und bald verbrauchen.

Die Probe daheim

Zuhause verrät ein weiterer Test zudem, ob die Esskastanien frisch sind: Dazu gibt man sie in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser. Sinken sie auf den Boden, sind sie frisch. Schwimmen die Kastanien jedoch oben, sollte man sie aussortieren. So spart man sich Arbeit, denn diese Exemplare wären sicher nicht genießbar.

In Wasser einlegen

Vor dem Rösten der Maroni wird geraten, sie bis zu einer Stunde ins Wasser zu legen. Dann die Schale kreuzweise an der gewölbten Seite einritzen. Zuletzt die Maroni auf einem Backblech für 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad rösten. „Mein Tipp: Nach 15 Minuten in ein feuchtes Tuch wickeln und bei 150 Grad dampfen lassen", rät Karl Ischia.

Gegen das Austrocknen

Um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Frucht nicht austrocknet, gibt es verschiedene Empfehlungen. Eine mit Wasser gefüllte feuerfeste Schale mit in den Ofen zu stellen, soll ebenso helfen wie das Besprühen mit Wasser. Aber Achtung: nicht zu dunkel rös­ten, denn sonst können sich schädliche Stoffe bilden.

Aus dem Kochtopf

Statt im Backofen können Edelkastanien aber auch in einen Kochtopf gegeben werden. Der Topf wird mit Wasser gefüllt, bis die Maroni gerade damit bedeckt sind. Bei geschlossenem Deckel werden sie nun etwa 20 Minuten gegart, bis die Schale aufplatzt. Dann die Frucht direkt essen oder weiterverarbeiten.

Gesundes Snacken

Snacken mit gutem Gewissen: Die Edelkastanien sind mit Abstand die fett­ärmsten Nüsse — sie enthalten nur rund zwei Prozent Fett. 100 Gramm decken fast ein Drittel des täglichen Ballaststoffbedarfs. Zudem enthalten sie noch Vitamin C, E, B-Vitamine und Folsäure sowie einen hohen Anteil der wichtigen Minerale Kalium und Magnesium.

Direkt aus Italien

In Tirol bekommt man Esskastaninen vorwiegend aus Piemont und der Provinz Viterbo in der Region Latium nahe der Monti Cimini in Italien. „Die Früchte sind sehr gesund, wegen der Trockenheit im Sommer aber oft auch etwas kleiner", erklärt Ischia. Dennoch sei die Ernte gut und es gibt auch heuer genügend Maroni.

Als Beilage

Die Esskastanien können auch anders genossen werden. Tipp zum Gänse- oder Entenbraten: Karamellisierte Rotweinkastanien. Dafür 100 Gramm Zucker in einer Pfanne karamellisieren lassen und mit 250 Milliliter Rotwein ablöschen. Dann 500 Gramm gegarte und geschälte Maroni dazugeben, etwas Salz und Pfeffer und fünf Minuten köcheln lassen.

Zum Konservieren

Maroni können auch konserviert werden: Zuerst 20 Minuten mit eingeritzter Schale kochen. Nach dem Abkühlen schälen und portionsweise einfrieren. Dann halten sie bis zu sechs Monate. „Das funktioniert sicher gut, ich habe es aber nie probiert. Ich esse die Maroni am liebsten, wenn es sie frisch gibt", ist für Ischia klar. (TT.com, Manuel Lutz)