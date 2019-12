Junge Tiroler Konditormeisterin verrät raffinierte Rezeptideen

Von Theresa Mair

Innsbruck – Lisa Haas braucht eine ruhige Hand, kräftige Arme und oft eine Essiggurke zwischen den Zähnen. Die 20-jährige Arzlerin hat heuer nämlich schon knapp 50 Kilogramm filigrane Kekse gebacken, „sieben Sorten zu je sechs, sieben Kilo“, erzählt sie an ihrem freien Tag in der von unten bis oben weihnachtlich dekorierten Wohnung, die sie mit ihrer Mutter, Bruder und Hund teilt. Deswegen herrscht bei ihr gerade saure Gurken Zeit. Die Lust selber Kekse zu essen ist ihr vergangen. Doch etwas anderes als süße Gaumenschmeichler zu kreieren wollte sie nie – und das macht sie meisterhaft.

Mit ruhiger Hand und viel Geschick dressiert Lisa Haas den Sandteig für das Spritzgebäck auf. - Foto TT/Rudy De Moor

Als jüngste ihres Kurses hat Haas genau am 19.9.2019 die Meisterprüfung zur Konditorin abgelegt, seit 31. Oktober hält sie den Meisterbrief in der Hand. „Ich wollte meinem Ziel einfach so früh wie möglich näher kommen“, sagt sie.Haas Traum ist ein eigenes kleines Café mit Konditorei. Darauf arbeitet sie hin, nach ihrer Lehrzeit in der Konditorei Walter in Innsbruck und einem Zwischenstopp am Achensee aktuell im Hotel Astoria in Seefeld.

Auf den Geschmack gekommen ist Haas aber schon als Kind, als sie ihrer Oma im Hotel Steinbock in Mittelberg beim Äpfelschälen für den Strudel helfen durfte. Nicht zuletzt hat die leidenschaftliche Zuckerbäckerin mit Mama Barbara ihre größte Unterstützerin, aber auch die größte Kritikerin. „Ich war die einzige aus meiner Hauptschulklasse, die eine Lehre gemacht hat. Alle anderen sind weiter in die Schule gegangen. Heute würde ich alles wieder so machen, auch die Meisterprüfung.“

Was viele in ihrem Umfeld noch nicht wissen: Haas brauchte zwei Anläufe für die anspruchsvolle Prüfung. „Ich finde es nicht schlecht, wenn andere das wissen. Der Großteil ist geflogen. Manchmal muss man einfach durchbeißen und ich konnte mich bis zum zweiten Antritt noch einmal sehr steigern.“

Von Haas Kunstfertigkeit beim Backen kann sich jeder selber auf Instagram überzeugen. Hobby-Zuckerbäcker könne sich auf der Online-Fotoplattform tortenmaedchen_at von den Bildern und Rezepten inspirieren lassen.