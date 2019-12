Große Tafel zum Weihnachtsfest: Gault & Millau-Chefin Hohenlohe im Interview

Von Andrea Wieser

Frau Hohenlohe, was bedeutet Weihnachten für Sie? Martina Hohenlohe: Ich bin sentimental und familiär, deswegen sehr viel. Es ist die Zeit des Jahres, in der wir alle zusammenkommen, aus allen Ecken der Welt. Der Grundgedanke an Weihnachten ist für mich, dass wir Zeit füreinander haben. Der Konsumzwang ekelt mich dagegen eher an, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, uns geht es doch sowieso schon sehr gut.