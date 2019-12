Pikante Glücksbringer: Drei Last-Minute-Snacks zum Selbermachen

Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Glück kann man kaum konservieren, aber man kann es in kleinen Häppchen genießen. Allen klebrigen Marzipanschweinen da draußen, die jetzt schon mit den Klauen scharren, sei aber gesagt: Ihr seid mit diesen Häppchen nicht gemeint. Es gibt nämlich weniger gehaltvolle Alternativen, die heute noch schnell zubereitet werden können und mit wenigen Zutaten auskommen (siehe Rezepte).

„Schwein gehabt“, möchte man da sagen oder wie es bei uns in Tirol heißt: „Fetten gehabt.“ Diese umgangssprachliche Bezeichnung kommt übrigens nicht von ungefähr. Waren es früher noch Münzen, schenkte man sich beginnend im 18. Jahrhundert verschiedene Glückssymbole, darunter eben auch Schweine.

„Die Zeit um Weihnachten und Neujahr war ein traditioneller Schlachttag. Es standen ja einige Feiertage an. War das Schwein besonders fett, war dies ein besonderer Glücksfall“, serviert Karl C. Berger vom Volkskunstmuseum in Innsbruck Hintergrundwissen zum Silvester-Dinner. Der Marienkäfer wiederum weise in seinem Namen auf die Muttergottes hin. Der 1. Jänner sei in der katholischen Kirche auch ein Hochfest für die „Gottesgebärerin“ Maria, erzählt Berger. Weshalb der Marienkäfer zu einem Glückssymbol zu Neujahr wurde.

Bleibt noch der Pilz: Als Glückspilze bezeichnete man ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Menschen, die besonders begünstigt waren. Weil er der markanteste war, wurde der Fliegenpilz zu einem Sinnbild des Glücks. „Also nicht, wie im Internet zu lesen, weil er halluzinierende Eigenschaften habe“, sagt Berger. Das sei Schwachsinn. Wer sich also morgen an das eine oder andere Detail nicht mehr erinnern kann – es liegt nicht am Pilz. In diesem Sinne: Kosten Sie vom Glück!

Ei, das ist was für Glückspilze

Zutaten: Für die Glückspilze (großes Bild oben) Eier, mittelgroße Tomaten, Ricotta, Vollkorn- oder Weißbrot, Butter, Schnittlauch.

Zubereitung: Die Eier hartkochen, die Tomaten halbieren, aushöhlen, gut trocknen, aufs Ei setzen und mit kleinen Ricotta-Kügelchen (wahlweise Mayonnaise-Tupfer) verzieren. Die Brotscheiben mit Butter oder Topfen bestreichen, Schnittlauch oder andere Kräuter darauf verteilen und darauf die unten abgeflachten Eier platzieren. Zum Schluss das Glück genießen.

Alle fliegen auf Marienkäfer

Zutaten: Cocktailtomaten, schwarze Oliven, Ricotta, Gurke, Cracker, Rucola.

Zubereitung: Tomaten bis zur Mitte einschneiden, Olivenstück so in den Einschnitt der Tomate klemmen. Halbe Olive mit einem Zahnstocher als Kopf befestigen. Flügel mit kleinen Olivenstücken verzieren, kleine Ricotta-Augen formen, Käfer auf Gurkenscheiben oder Cracker mit Ricotta setzen, auf Rucola servieren.



Schweinchen, zum Fressen süß

Zutaten: Eier, Frankfurter, Pfefferkörner, Rucola.

Zubereitung: Eier und Würstl kochen, für die Schnauze eine Scheibe Wurst abschneiden, für die Ohren Dreiecke formen. Zahnstocher durch das Ei stecken, vorne die Schnauze, hinten einen Wurstrest als Schwanz befestigen. Ohren ebenfalls mit Zahnstochern befestigen. Pfefferkörner-Augen ins Ei drücken, Schweinchen auf Salat betten.