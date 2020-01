Boris Meyer: „Die Zeit der herrischen Küchenchefs ist vorbei“

Von Denise Daum

Neustift – Vier Hauben. Erstmals vergab der Restaurantführer Gault Millau in seiner Ausgabe für 2020 an die „Hubertus Stube“ im Hotel Jagdhof in Neustift 17 Punkte. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Punkt und gleich zwei Hauben mehr für das Restaurant in Stubais einzigem Fünf-Sterne-Hotel. Für Küchenchef Boris Meyer selbstredend eine große Freude. Mit der Auszeichnung entsteht aber auch ein gewisser Druck – schließlich will das hohe Niveau gehalten werden.