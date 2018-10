Essstörungen: Fetter, feister, fast verhungert

Von Gabriela Stockklauser

„Normal essen bedeutet, grob gesagt, das zu essen, worauf man Lust hat“, sagt Angelika Appelt, Geschäftsführerin vom „Netzwerk Essstörungen“. Mit einer Diät sei bereits die Schwelle zu einem gestörten Essverhalten überschritten: „Es gibt allerdings exakte Diagnosekriterien für klassische Essstörungen wie Magersucht, Bulimie und Binge Eating – mit Zuschreibungen muss man sehr vorsichtig sein!“

Die Grenzen von gesundem zu krankhaftem Essverhalten würden oft fließend verlaufen. Statistisch erwiesen ist auch, dass die Menschen immer dicker werden. Und dass manche Bevölkerungsgruppen immer magerer werden. Denn nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, sondern auch die zwischen fettleibig und ausgehungert.

Immer schwieriger scheint es, maßvoll zu sein, was ein durchschnittliches Essverhalten betrifft. Gemessen am gerade gängigen Ernährungsideal gibt es beinahe keine „Normalesser“ mehr. So wie die Herbstmode die Sommermode ablöst, verdrängt das Dogma vom schlechten Fett den bösen Zucker, entthront der tierfreie Veganismus das fleischlastige Paläo-Gebot.

Pro- und Kontra-Studien über gesundheitliche Vor- und Nachteile gibt es zu jedem Ernährungstrend. Aber wer soll sich eigentlich noch auskennen, was nun „richtig“ oder „falsch“ in puncto Essen ist?

Beim Netzwerk Essstörungen in der Innsbrucker Templstraße 22, das 1990 vom Innsbrucker Essstörungsexperten Günther Rathner gegründet wurde, kann man sich Rat und Hilfe holen. Angelika Appelt: „Jeder kann sich bei uns beraten lassen. Telefonische Auskünfte sind kostenlos. Das Beratungsgespräch kostet 22 Euro pro Einheit. Dort wird gemeinsam geklärt, ob eine Essstörung vorliegt und was getan werden kann. Wir sind sehr gut vernetzt mit Medizinern, Psychologen, Therapeuten, Diätologen und versuchen, Lösungen für unsere Klienten zu finden.“

Was ist eine Essstörung?

Nicht jedes Kilo zu viel auf den Rippen ist bereits eine Essstörung. Obwohl der jährliche „Welt-Adipositas-Tag“ am 11. Oktober immer wieder auf epidemische Ausmaße der Fettsucht hinweist, ist krankhaftes Übergewicht noch keine Essstörung. Mit diesem Tag soll auf die gesundheitlichen Risiken der Fettsucht hingewiesen werden. Krankmachendes Übergewicht beginnt ab einem Body-Mass-Index (BMI, siehe Kasten) von 30 und kann zu chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Diabetes und sogar zu Krebs führen. In Europa sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 20 bis 23 Prozent aller Erwachsenen fettleibig. Weltweit sterben fast drei Millionen Menschen an den Folgen massiven Übergewichts.

Nicht unterschätzen darf man auch das Stigma, das auf dicken Menschen lastet. Wer zu viele Kilos auf die Waage bringt, wird oft als undiszipliniert, leistungsschwach und faul abgestempelt. Die Folgen dieser sozialen Stigmatisierung sind beträchtlich: Depressionen, Ängste, Minderwertigkeitsgefühle und Insolation entstehen so oft bereits im Kindesalter. So werden laut WHO adipöse Kinder statistisch gesehen um 63 Prozent öfter gemobbt als deren normalgewichtige Altersgenossen. Geringere Bildungs- und damit Lebenschancen sind nicht selten weitere Folgen.

Betroffene werden stigmatisiert

„Stigmatisiert werden aber genauso sehr magere Menschen“, erläutert Appelt. „Deshalb setzen wir uns verstärkt im Bereich der Aufklärung und Prävention ein.“ Während Übergewicht viele Ursachen haben kann, handelt es sich bei Essstörungen um psychosomatische Erkrankungen. Hier spielt Seelenleid immer eine ursächliche Rolle. Nahrung, also Essen oder Nicht-Essen, wird als Antwort auf Probleme, als Instrument des seelischen Ausgleichs, sprich als Bewältigungsmechanismus, gebraucht oder missbraucht.

Von einer klassischen Essstörung spricht man erst, wenn die Betroffenen nicht allein an den Begleit- oder Folgeerscheinungen ihrer Ernährungsweise leiden, sondern an ihrem Essverhalten an sich. Das nämlich gerät bei Magersucht, Bulimie, Binge Eating Syndrom außer Kontrolle.

Wenn sich das Hungern oder Fressanfälle mit oder ohne anschließendem Erbrechen verselbstständigen, wenn man nicht mehr in der Lage ist, diesen Kreislauf aus eigener Kraft zu stoppen und sich das ganze Leben nur noch um die Nahrungsaufnahme dreht, sind gravierende Diagnosekriterien einer Essstörung bereits erfüllt.

Diesem Themenbereich widmet sich der Internationale Kongress Essstörungen, der von 18. bis 20. Oktober im Congress Centrum Alp¬bach auf dem Programm steht. Der 1991 aus der Taufe gehobene Essstörungskongress geht ebenfalls auf das Engagement von Günther Rathner zurück und dient der Vernetzung und dem Austausch, nicht nur des Fachpublikums. Er steht nämlich allen Interessierten, Betroffenen, Angehörigen und dem Fachpublikum offen.

Informationen unter: www.netzwerk-essstoerungen.at