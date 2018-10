Mehr Farbe ins Seniorenleben bringen

Innsbruck – Sich selbst das Frühstück herrichten. Wenn man in einem Seniorenheim wohnt, ist das nicht selbstverständlich. Aber es kann Glück bedeuten. Viele der Teilnehmer des Pilotprojekts „LEBENSFREUDE – im Alter tun, was gut tut“ sind wahrscheinlich überrascht, was sie alles tun können und was alles möglich ist, woran sie gar nicht mehr zu denken gewagt haben.

49 Senioren in verschiedenen Lebens- und Wohnsituationen – zu Hause, betreutes Wohnen, Wohnheime – aus Völs, Hall, Rum, Innsbruck, Kramsach und Lienz haben an dem ergotherapeutischen Gesundheitsförderungsprogramm teilgenommen. Verwirklicht wurde das Projekt von der Tiroler Gebietskrankenkasse, der FH Gesundheit (fhg) in Innsbruck und dem Land zusammen mit weiteren Kooperationspartnern. Bei zwei Einzel- und zwölf Gruppentreffen haben sich die Senioren, hauptsächlich Frauen im Alter von 48 bis 92 Jahren, in Kleingruppen damit beschäftigt, was ihnen individuell im Alter Freude bringen kann. Sie haben sich Fragen gestellt wie: Was mache ich derzeit? Was würde ich gerne tun? Wie kann ich eine Balance finden, die der körperlichen, geistigen, sozialen und psychischen Gesundheit zuträglich ist? „Lebensqualität hängt nicht immer unbedingt damit zusammen, wie man körperlich beisammen ist. Zwei Ergotherapeuten pro Gruppe helfen, genau zu analysieren, welche Fähigkeiten es braucht, um Handlungen auszuführen, und welche Umwelt es dazu braucht“, erklärt Projektleiterin Ursula Costa von fhg das Konzept. Die Rückmeldungen der Teilnehmer sind ihr zufolge positiv. „Die 92-Jährige sagt, dass sie sich jetzt für das Altwerden vorbereitet fühlt“, gibt sie ein Beispiel. Bedingung für die Teilnahme sei einzig die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken und „die Bereitschaft, dem Leben wieder ein bisschen mehr Farbe zu geben“. Im Rahmen eines Forums wurde das „LEBENSFREUDE“-Programm gestern an der fhg vorgestellt, neue Ideen dazu gesammelt und diskutiert. Eine nachhaltige Einführung des Programms in Österreich ist in Vorbereitung. Es gebe bereits Anfragen von Gemeinden, die „LEBENSFREUDE“ anbieten möchten, Heime können sich bei der fhg melden. Dort wird ab Ende des Jahres ein entsprechend erweitertes Schulungskonzept für Ergotherapeuten eingeführt. (thm)