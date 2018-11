CED-Patienten werden immer jünger

Von Theresa Mair

Innsbruck – Bauchschmerzen, Durchfall, plötzlicher Gewichtsverlust, Blut im Stuhl? Egal welche Symptome zutreffen: Bestehen Beschwerden im Verdauungstrakt, sollte man diese nach vier Wochen ärztlich abklären lassen. Vielleicht steckt gar nichts Schlimmes dahinter.

Sollte man jedoch von einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED) betroffen sein, sind eine frühe Diagnose und ein früher Therapiebeginn immens wichtig, wie Herbert Tilg, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin I in Innsbruck, betont. Er geht davon aus, dass mindestens 3000 Tiroler von einer der beiden CED, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, betroffen sind. Tendenz steigend.

„Chronisch entzündliche Darmerkrankungen werden häufiger, vor allem im Kindes- und Jugendalter. Es gibt vereinzelt schon Fälle im ersten Lebensjahr beschrieben. Inzwischen kann einen die Krankheit in jedem Lebensalter überfallen“, so Tilg. Der Altersgipfe­l bei Ausbrechen der Erkrankung liege jedoch weiterhin zwischen 20 und 30 Jahren. Die Krankheit trifft die Menschen also in ihrer produktivsten Lebensphase, in der Ausbildung, berufliches Fortkommen und Familienplanung wichtig sind.

Genau da kommt der große Knick. CED-Patienten sind aufgrund der Entzündung oft müde, haben häufig eine ausgeprägte Blutarmut. Durchfall und Schmerzen können die Tage, aber auch die Nächte zur Hölle machen. „Patienten haben oft einfach nicht mehr die Kraft, einem geregelten Alltag nachzugehen. Sie ziehen sich zurück“, so Tilg.

Gleichzeitig habe sich in den vergangenen Jahren extrem viel zum Positiven gewendet – in der öffentlichen Wahrnehmung der Erkrankung als auch in der Forschung. „Das Verständnis in der Bevölkerung ist besser geworden. Es wird mehr darüber geredet. Das kann nur gut sein.“

Der Wissenschaft sei inzwischen klar, dass CED keine – wie früher angenommen – psychosomatische Erscheinung sind, sondern Erkrankungen des Immunsystems. Das erklärt auch, warum jeder vierte Patient Beschwerden außerhalb des Darms hat. Entzündliche Veränderungen der Haut, in den Gelenken oder an den Augen sind die häufigsten.

Bei der Suche nach den Ursachen für den Krankheitsausbruch tappt man jedoch im Dunkeln. Allerdings gibt es starke Indizien dafür, dass vor allem das Zusammenwirken verschiedener ungesunder Umweltfaktoren dafür verantwortlich ist, dass die Krankheit derart um sich greift. „Früher waren vor allem Nordeuropäer betroffen. Heute hat sich der Süden komplett angeglichen“, so der Gastroenterologe. Die Globalisierung der westlichen Ernährung dürfte ihm zufolge eine große Rolle spielen. Denn auch in Italien sei die Kost nicht mehr nur von Gemüse und Olivenöl geprägt, sondern auch von verarbeiteten, zuckerreichen Speisen. Möglicherweise gehöre auch Mikroplastik zu den Auslösern.

Für Tilg ist auch die so genannte Hygiene-Hypothese durchaus nachvollziehbar. Kinder spielen heute nicht mehr so viel im Dreck. Durch das sterile Aufwachsen werde das Immunsystem aber nicht mehr trainiert und reagiere bei einer Kleinigkeit über. So weit die Theorie.

Fix ist, dass Veranlagung zehn Prozent der Erkrankung ausmacht. „Inzwischen wurden 200 Genorte charakterisiert und alle haben mit Immunologie zu tun.“

Nicht jede CED ist gleich. Wie der Verlauf sein wird, könne man bei der Diagnose-Stellung auch noch nicht vorhersagen. Manche Patienten haben eine milde Krankheit, manche einen schubweisen Verlauf, bei wieder anderen verläuft CED chronisch-aggressiv. Letzteren, gut 20 Prozent der Betroffenen, könne man mit den zur Verfügung stehenden Therapien noch nicht gut helfen. „Wir haben das Bedürfnis nach weiteren Therapien und es werden in den nächsten drei, vier Jahren auch sicher welche kommen“, so der Experte.

Mit Tofacitinib, das bisher nur bei Rheuma eingesetzt wurde, stehe für die Behandlung von Colitis ulcerosa nun erstmals ein Biologikum als Tablette zur Verfügung. Bisher mussten Patienten, die diese zielgerichtete Form der Therapie benötigten, mit Infusionen oder Spritzen vorliebnehmen. Botenstoffe neutralisieren bei dieser Therapieform die Entzündungseiweiße. Die meisten Patienten könnten mit den modernen Medikamenten ein ganz normales Leben führen. Über die Jahre würden Schübe weniger, manche könnten die Präparate nach einer Zeit sogar absetzen. Ziel der Mediziner ist, dies für alle Patienten zu ermöglichen. Bedingung ist – wie schon eingangs erwähnt – eine rasche Diagnose.