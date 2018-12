Schwerhörigkeit: Mit Mut an die Behinderung

Von Christoph Blassnig

Lienz – Reinhold Pölsler ist 69 Jahre alt. Seit seiner frühen Kindheit leidet er an einem ausgeprägten „Hochton-Steilabfall“: Während ein gesundes Hörvermögen den Frequenzraum von 20 bis 20.000 Hertz abdecken kann, hört Pölsler ab 1500 Hertz nur noch ein Fünfzigstel, ab 2000 Hertz so gut wie nichts mehr. „Ich bin Hörgeräte-technisch nicht versorgbar, weil ich im tiefen Bereich alles höre und kein Hörgerät benötige, hingegen im hohen Tonbereich gar kein Restgehör habe“, erläutert der Betroffene. „Eine Verstärkung mittels Hörgerät macht daher keinen Sinn.“ Dennoch besitzt er ein solches Gerät, allerdings nur, um in vorbereiteten Räumen in den Genuss einwandfreien Hörens kommen zu können – dazu später mehr.

Von Höreinbußen betroffen ist in Osttirol statistisch jeder Fünfte, allein in der Stadt Lienz wären es 2500 Personen. Pölsler beschäftigt sich seit 35 Jahren intensiv mit dem Thema. Seinen durch die Behinderung verminderten Spracherwerb in der Kindheit habe er zu verstecken gesucht und galt als introvertiert, berichtet er. „Heute weiß ich, dass mein­e zahlreichen Lausbubenstreiche ein Ruf nach Aufmerksamkeit waren. Für die Anerkennung der anderen habe ich jede Strafe in Kauf genommen.“ Er sei fast immer schweigend gesessen, was eines Tages zur Frage des Vaters führte: „Reinhold, warum sprichst du nicht?“ Diese Worte klingen bis heute nach.

Erst im Alter von 35 Jahren habe er Mut gefasst: „Das Leben hat noch andere Horizonte.“ Dutzende Ausbildungen und Kurse in Rhetorik und Kommunikation hat er in der Folge besucht. „Die ersten Auftritte zum Üben waren bei Familienfeiern“, erzählt Pölsle­r. Da habe er sich getraut, sei aufgestanden, habe die ersten Male vor allen laut gesprochen.

Die Unsichtbarkeit der Hör­einschränkung verleit­e zum Verstecken und Verleugnen, erklärt der Betroffene. „Eine Behinderung, die keiner sieht und nur wenige verstehen, berührt die innere Scham und Ohnmacht.“ Das Ausgeschlossensein aus dem sprachlichen Miteinander führe zu starken psychischen Verletzungen. Dieses Gefühl aktiviere laut Forschern dieselben Nervenzentren im Gehirn wie körperlich bedingter Schmerz, zitiert Pölsler aus einer Veröffentlichung. Ludwig van Beethoven habe in seinem Testament notiert: „Mitten unter den Menschen zur Einsamkeit verdammt.“

Es brauche den Schritt aus dem Schatten, damit die Mitmenschen aufmerksam werden. Der Rat, da müsse man lauter reden, sei veraltet. Der Umgang mit hörbehinderten Menschen erfordere ein nahes Herantreten, Anschaue­n, und dann langsames und deutliches Sprechen. „Der Blickkontakt und die Mimik tragen sehr viel zum Verständnis bei. Das Gehirn versucht, fehlende akustische durch andere Informationen auszugleichen“, verdeutlicht der Hörbehinderte. Und wenn das Gegenüber dennoch nicht verstehen konnte, dann helfe es oft, die Aussag­e ganz neu zu formulieren. Pölsler: „Auch mehrere Teile ergeben ein Ganzes.“

Hörverlust habe viele Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche und verändere den Alltag aller Beteiligten. Eine Partnerschaft könne belastet werden, weil die Geduld und Gesprächsbereitschaft nach oftmaligem Unverstandensein abnehmen und Vorwürfen Platz machen: „Du hörst nur, was du hören willst.“ Oder: „Du hörst mir nicht zu.“ Das Gesellschaftsleben könne massiv beeinträchtigt sein, weil der Betroffene sich zurückzieht. Oder er spricht und lacht vermehrt, damit er nicht zuhören muss.

Beim Neubau des Dolomitenbades habe er als Ergänzung zu den Durchsagen des Personals die Anbringung von Displays vorgeschlagen, erzählt Pölsler, vergeblich. In Wartezimmern bei Ärzten oder im Krankenhaus würden Anzeigen ebenfalls Missverständnissen vorbeugen. Im Boden des Innsbrucker Domes hat man eine Induktionsspule verbaut. „Mit einem Hörgerät kann man damit den Ton der Lautsprecheranlage in sein Ohr übertragen. Das funktioniert so gut und ist so klar und deutlich, als würde nur zu einem selbst gesprochen. Phantastisch. Jeder öffentliche Raum sollte damit ausgestattet sein.“ Eine solche Einrichtung bieten in Osttirol derzeit nur die Bezirkshauptmannschaft im Infobereich, der Ticketschalter am Bahnhof und die Kirche in Obertilliach, seit sie im Jahr 2012 renoviert wurde.

Reinhold Pölsler gibt für Betroffene und Angehörige wöchentlich eine kostenlose Hörberatung im Bildungshaus: jeden Montag von 9 bis 13 Uhr, 04852/651330.