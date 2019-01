Die Süße der Früchte verdirbt vielen den Magen

Von Deborah Darnhofer

Innsbruck, Wien – Er steckt in Limonaden, Riegeln, Süßigkeiten und vielen Fertigprodukten, kommt aber auch natürlich in Äpfeln, Birnen und Co. vor: Die Rede ist vom Fruchtzucker. Immer mehr Menschen schlägt er auf den Magen-Darm-Trakt, warnen jetzt Experten. Konkrete Zahlen liegen zwar keine vor. Doch geschätzt wird, dass 30 bis 50 Prozent der Österreicher – in mehr oder weniger starkem Ausmaß – betroffen sind. „Die Häufigkeit der Fruktosemalabsorption (schlechte Aufnahme von Fruchtzucker, Anm.) ist in den vergangenen Jahrzehnten rapide angestiegen“, erklärt Harald Vogelsang von der Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der Medizinischen Universität Wien gegenüber der APA.

Die Innsbrucker Diätologin und Reizdarmspezialistin Edburg Edlinger bestätigt seine Zahlen und Einschätzung. „Es soll aber keine Panik entstehen“, betont die Ernährungsexpertin im TT-Gespräch. „Beschwerden sollten zuerst ärztlich abgeklärt werden. Diätologen können dann die Ernährung genau analysieren und ein persönliches Ernährungskonzept erstellen.“

Eine Fruchtzuckerreduktion über längere Zeit sei laut Edlinger nicht notwendig und mache den Darm noch sensibler. Neben der Fruchtzuckerunverträglichkeit können übrigens auch Laktose, Gluten, Zuckeralkohole und komplexe Zuckerverbindungen (so genannte Fruktane, Galaktane) zu Magen-Darm-Beschwerden führen.

Das Essverhalten spiele dabei eine wichtige Rolle. „Vor allem Stress, zu viel Hektik und Ablenkung beim Essen können für Magen-Darm-Probleme und einen Reizdarm sorgen“, berichtet Edlinger. Sie kritisiert, dass immer mehr Menschen statt Messer und Gabel Handy und Gabel halten, unregelmäßig essen und sich nicht mehr zum Tisch setzen. Durch „ungünstige Essgewohnheiten“ reagiere der Magen-Darm-Trakt empfindlicher. Die Gefahr, gewisse Stoffe schlecht zu vertragen, steige. In der „chronischen Überlastung der Menschen“ sieht auch Vogelsang eine Hauptursache.

Stress zu reduzieren, in Ruhe und bewusst zu essen sind für Edlinger deshalb wichtige Schritte zur Darmgesundheit. „Nicht umsonst heißt es, gut verdaut ist halb verdaut. Wer sein Essen ansieht und daran riecht, der kurbelt damit seine Verdauung an. Das ist wissenschaftlich bestätigt.“

Wer wenig Zeit hat, der greift mitunter zu Fertigprodukten oder Naschereien, in denen oftmals Fruktose steckt. In den Lebensmitteln versteckt er sich auch unter anderen Bezeichnungen, wie: Fruchtsüße, Oligofruktose, Fruchtsaftkonzentrat oder Apfeldicksaft. Vogelsang von der MedUni Wien fordert deshalb eine „einheitliche Bezeichnung“ und „gesetzliche Bestimmungen“. Er kritisiert den unzureichend regulierten Zusatz vom Zuckersirup Isoglukose in Nahrungsmitteln. Darin sieht er einen weiteren Grund für die Zunahme von Fruktoseunverträglichkeiten.

Isoglukose wird aus Maisstärke gewonnen. Der Zuckersirup enthalte hauptsächlich Fruktose. Aufgrund seiner geringen Herstellungskosten sei er lange vorwiegend in den USA verwendet worden. Er wird dort auch in Zusammenhang mit Übergewicht gebracht, berichtet Vogelsang. 2017 hat die EU jedoch die bis dahin geltende Höchstgrenze von fünf Prozent an Isoglukose in Lebensmitteln aufgehoben. „Sehr bedauerlich“ nennt das der Wiener Mediziner. Daraus resultierende Gesundheitsrisiken seien nicht berücksichtigt worden.