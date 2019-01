Schnitzel ja, aber bio und nur sonntags

Von Matthias Christler

Wien – Die italienische Salami heute Früh hat geschmeckt, zu Mittag könnte es ein Hendl aus unbekannter Haltung geben und am Abend gönnt man sich ein Steak vom argentinischen Rind. Na dann Mahlzeit, mit so einem Speiseplan hat man gute Chancen, Tierquäler, Pflegefall-Kandidat und Klimasünder in einem zu sein. Seit Jahren warnen Experten vor übermäßigem Fleischkonsum. Die Österreicher essen durchschnittlich dreimal so viel Fleisch, wie gesund ist. Wenn man schon nicht auf sich selbst schaut, dann vielleicht auf die Umwelt – der WWF hat dafür gestern einen Online-Einkaufsratgeber vorgestellt.

Die Fleischsorten Rind, Schwein und Huhn werden in den Kategorien Klima, Tierwohl, Artenvielfalt, Überdüngung, Pestizide und Antibiotika-Einsatz in einem Ampelsystem bewertet. Grün heißt „in Maßen genießen“, Gelb „lieber weniger“ und Rot „Finger weg“. Ein Bio-Schwein aus Österreich überzeugt bei einigen Punkten, das Rind aus Argentinien fällt in allen durch.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Mit in allen Punkten gutem Gewissen genießen ist gar nicht so einfach. Nur für vier Prozent des in österreichischen Supermärkten erhältlichen Fleischs gebe es laut ihrer Studie grünes Licht, erklärt der WWF bei der Vorstellung des Fleischratgebers.

Unter fleisch-ist-uns-nicht-wurscht.at kann man sich informieren und soll man die Botschaft „weniger, dafür besseres Fleisch“ in die Tat umsetzen. Die Zeit sei dafür reif, glaubt Helene Glatter-Götz, Nachhaltigkeitsexpertin beim WWF. „Vor fünf Jahren hätten wir uns noch nicht getraut, die Botschaft so nach außen zu tragen.“ Doch in den letzten Jahren sei viel Bewusstseinsbildung im Bereich von Gesundheits- und Umweltfragen betrieben worden.

Wie zum Beweis für diese These hat gestern die AMA neue Zahlen präsentiert (siehe Box). Demnach sinkt der Fleischkonsum in Österreich leicht. Die 63 Kilogramm pro Kopf und Jahr sind laut Experten weiterhin zu viel. Am besten wäre es, wenn man wie früher das Schnitzel nur am Sonntag isst – mit Bio-Fleisch aus der Region.

Glatter-Götz weiß, dass man mit der Botschaft nicht jeden erreicht: „Der Ratgeber zielt nicht auf die Hardcore-Fleischesser ab. Es geht uns um Leute, die schon ein gewisses Umweltbewusstsein haben und bei denen nur noch der letzte Schritt fehlt.“ Von dieser Zielgruppe hofft sie, dass sie die Einkaufshilfe verwendet und im Supermarkt nicht nur nach dem Billig-Fleisch Ausschau hält.

Man könnte auch beim Handel ansetzen. Am einfachsten wäre es, wenn entweder die Hersteller oder der Verkäufer selbst angibt, wie sehr sein Produkt das Klima, das Tierwohl oder die Gesundheit beeinträchtigt. „Aber das ist ziemlich illusorisch“, weiß die WWF-Expertin. Es würden schon verpflichtende Kennzeichnung von Herkunft, Haltung, Futtermittel und Tierwohl im Handel und in der Gastronomie eine Verbesserung sein. „Die Konsumenten sollen wissen, was auf ihren Teller kommt. Das würde importiertes Billigfleisch zurückdrängen und zugleich den heimischen Landwirten beim Absatz ihrer Produkte helfen. Die geltenden Regeln reichen bei Weitem nicht aus“, sagt Glatter-Götz.