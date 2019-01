Tiertherapie: Tiere bauen Brücken zu den Kindern

Von Theresa Mair

Wenn man mit Iris Moser Spitzenstätter ins Gespräch kommt, dann weiß man nicht so recht, wer ihr mehr am Herzen liegt – die Menschen oder die Tiere. Manchmal redet sie über ihre Hunde, Pferde und die Delfine als wären sie Menschen – zumindest mit denselben Eigenschaften. Stur könnten sie sein, die Delfine mit denen sie auf der mexikanischen Insel Cozumel arbeitet. „Wenn sie mit einem Trainer einen Konflikt haben, dann kann ein Delfin ewig unter Wasser schmollen. Sie sind sehr stark in ihrer Persönlichkeit“, schildert die 41-jährige Wattenerin. Ein „wahnsinniges Gedächtnis“ hätten sie auch.

Jedes Jahr, wenn Moser Spitzenstätter nach zehn Monaten wieder für acht Wochen nach Mexiko kommt, würden die Delfine sich an sie erinnern und ihre Zuneigung zeigen. „Sie sind von null auf hundert sofort auf unsere therapeutische Arbeit fokussiert.“

Moser Spitzenstätter ist diplomierte Pädagogik-Fachkraft mit zahlreichen Ausbildungen zur tiergestützten Therapie. Seit 2000 betreibt sie mit Unterstützung ihrer Familie ehrenamtlich die „Hund-Mensch-Pferd-Werkstatt“ mit einem Hof nahe Wattens, wo sie acht Pferde hält. Ihre „Karottenkinder“ – sie bezahlen mit einem Sack Karotten – dürfen vorbeikommen, die Tiere putzen, mit ihnen spazieren und reiten gehen. Im Kontakt mit den Pferden bauen sie Ängste ab und tanken Selbstwert. „Tiere bauen Brücken“, sagt Moser Spitzenstätter. „Ich arbeite ganzheitlich und gehe individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes ein“, sagt die Therapeutin.

Auf dem Pferdehof in der Nähe von Wattens können Kinder Selbstbewusstsein tanken und Ängste abbauen. - Iris Spitzenstätter Moser

Vor zehn Jahren gründete Moser Spitzenstätter zudem, nachdem sie bei einem Mexiko-Urlaub das Delfinarium „Dolphin Discovery Cozumel“ kennen lernte, wo mit frei lebenden Delfinen gearbeitet wird – ihr Projekt „with a dolphin smile“. In diesem Rahmen bietet sie Delfintherapie an, vorwiegend für mexikanische Kinder mit leichten körperlichen Einschränkungen etwa nach einem Schlaganfall, Unfall oder einer Tumorerkrankung, aber auch bei ADHS, Autismus und Down-Syndrom.

Wenn Delfine ihr Sonar-System anstellen, mit dem sie Schallwellen zur Beutesuche aussenden, wirke das im Gehirn der Kinder wie eine Zündung. „Manche Kinder können danach viel besser greifen, manche sind danach so tiefenentspannt, dass sie einfach einschlafen.“ Geld möchte Moser Spitzenstätter nicht – das verdient sie als Hort-Betreuerin in Wattens. Dafür stellt sie aber Bedingungen: „Die Familien müssen das ganze Jahr über arbeiten, etwa barfuß im Sand laufen oder Bilder mit Rasierschaum malen. Wir bleiben in Kontakt.“

Die kostenlose Therapie erlaube ihr Flexibilität. „Die Tiere sind mein Co-Therapeut, sie müssen klar im Kopf und körperlich fit sein. Es ist meine Aufgabe einzuschätzen, ob es passt“, sagt sie. Im Klartext heißt das: Wenn das Tier oder das Kind eine Pause braucht, dann wird das respektiert.

Im Juli kann die Tirolerin, die für ihr humanitäres Engagement 2012 von der Zeitung Die Presse und dem ORF zur Österreicherin des Jahres gekürt wurde, zum wiederholten Mal zwei bedürftige Familien nach Mexiko mitnehmen. Für Flug und Hotel müssen sie selbst aufkommen.

Kontakt: withadolphinsmile@gmx.de