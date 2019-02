In Tirol trainiert man am wenigsten

Im Jahr 2018 erhöhte sich die Anzahl der in Fitnessstudios trainierenden Personen um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie eine „Branchenradar"-Studie zeigt. Auch die Anzahl der Studios stieg im Vergleich zu 2017 um 1,8 Prozent. Das bedeutet, dass im vergangenen Jahr 615.000 Mitglieder an 554 verschiedenen Standorten trainierten. Das Mitgliederwachstum beschränkte sich jedoch nur auf Männer: Die Anzahl der männlichen Mitglieder erhöhte sich um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 118.100 Personen. Bei den Frauen gab es einen Rückgang um ein Prozent auf 121.900 Mitglieder. Mögliche Gründe: Während Damenstudios an Bedeutung verloren, wurde der Trend zu Kraft-Studios, die vielfach von Männern besucht werden, größer. Interessant auch die Zahl der Mitglieder in Relation zur Wohnbevölkerung. In Wien kamen demnach auf 1000 Einwohner 83 Mitglieder — in Tirol nur 60. Tirol bildet somit das Schlusslicht in Österreich. (TT)