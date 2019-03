Von Theresa Mair

Der einen ist übel, die andere legt 20 Kilo zu, hat mit Wasser in den Beinen oder Zucker zu kämpfen. Bei nicht wenigen Frauen schlängeln sich plötzlich würstelige Krampf­adern die Beine hinauf. In gesundheitlicher Hinsicht ist so eine Schwangerschaft oft keine Gaudi. Vor allem mit Problemen in den Venen ist nicht zu spaßen. „Das Risiko einer Venenthrombose ist in der Schwangerschaft um das Vierfache erhöht“, sagt Rüdiger Seiler, Leiter der Gefäßambulanz am Bezirkskrankenhaus Schwaz. Darauf folgende Lungenembolien gehören zu den häufigsten Todesursachen in der Schwangerschaft. Doch mehr dazu später.

Denn im Vergleich zu Thrombosen sind Krampfadern (fachspr. Varizen) zwar lästig, oft schmerzhaft, aber nicht so gefährlich. Etwa ein Drittel der Schwangeren entwickeln Krampfadern. Der deutlich erhöhte Druck der Gebärmutter sowie die hormonelle Umstellung kommen zusammen. Denn Gestagen macht nicht nur den Muttermund weich und dehnbarer, sondern auch die Venen. Es kommt zu einer Verlangsamung des Blutstroms, die Venenklappen – v. a. die Einmündungsklappen – schließen nicht mehr gut, es kommt zu einem Blutstau. Verhindern kann man das kaum.

Gehen statt sitzen

Allerdings ist es laut Seiler zur Entlastung der Venen sinnvoll, speziell angepasste Kompressionsstrümpfe zu tragen. Ebenso wichtig ist, ausreichend zu trinken, die Beine zwischendurch hochzulagern und Bewegung mit Übungen zur Aktivierung der Muskelpumpe, z. B. Zehenspitzengehen. „Das Varizen-Credo lautet: Gehen und liegen ist besser als sitzen und stehen.“ Seilers gute Nachricht: „Bei zwei Drittel der Betroffenen bilden sich die Krampfadern nach der Schwangeschaft von selber zurück, die Venen regenerieren sich.“ Für das übrige Drittel stellen sie danach aber ein behandlungsbedürftiges Problem dar.

Schaum verschließt Venen

Krampfadern brennen, jucken und verursachen Krämpfe, besonders unangenehm sind sie im Genitalbereich und auf der Rückseite des Oberschenkels. Unbehandelt können Krampfadern zu Hautschädigungen und Geschwüren (Ulcus cruris) führen.

Bei ausgedehnten Krampfadern empfehlen Ärzte, bereits vor einer neuerlichen Schwangerschaft eine Venensanierung durchzuführen. Neben dem klassischen „Stripping“ – der operativen Entfernung kaputter Venenteile über die Leiste – steht eine ganze Reihe so genannter endoluminaler Therapieformen zur Verfügung, von Laser über Radiofrequenz bis hin zum Kryostripping mit einem Kältekatheder. „Der einzig bewiesene Vorteil dieser Methoden ist jedoch, dass die Patientinnen früher wieder mobil sind.“

Vor allem bei Frauen mit Vulva- oder Oberschenkelvarizen favorisiert er die „gezielte sonografische Schaumsklerosierung“. Bei dieser ultraschallgestützten Methode werden die kaputten Venen in ein bis drei Sitzungen ohne Narkose mit Schaum verschlossen. „Die Patientin liegt dabei am Bauch. Es ist eine wenig schmerzhafte und komfortable Behandlung.“

Nicht jede Frau, die Krampf­adern hat, entwickelt eine Thrombose. Aber: „Das Risiko einer tiefen Venenthrombose ist bei Vorliegen von ausgedehnten Krampfadern höher“, sagt Seiler.

Unter Umständen muss sich die Schwangere daher vorsorglich blutverdünnendes Heparin in den Oberschenkelmuskel spritzen. Es sorgt dafür, dass das Blut besser fließen kann. „Blutverdünnende Tabletten sind in der Schwangerschaft und teilweise auch in der Stillzeit aufgrund der möglichen schädigenden Wirkung auf das Kind nicht verwendbar.“ Seiler rät auch von Venengels und -salben ab.

Sobald sich an den Beinen ein meist einseitiger Druckschmerz einstellt und/oder es zu einer plötzlich auftretenden schmerzhaften Schwellung kommt, ist eine schnellstmögliche medizinische Abklärung nötig. Eine Blutabnahme ist dafür allerdings nicht aussagekräftig. Denn „der D-Dimer-Wert, der bei Thrombose-Verdacht bestimmt wird, ist bei Schwangeren immer erhöht.“ Eine Thrombose muss zumindest mittels Ultraschalluntersuchung und manchmal mit einer zusätzlichen Magnetresonanztomografie hunderprozentig ausgeschlossen werden können.