„Baby-Kino“: Gefahr oder zu viel des Guten?

Von Matthias Christler

Das Basis-Paket heißt „Bewundern“, andere „Reines Glück“ oder „Gemeinsam“. Und das Rundum-Programm wird schlicht „Entdecken“ genannt, kostet 169 Euro und umfasst ein handliches Ultraschall-Mietgerät für zu Hause. Damit können die werdenden Eltern innerhalb eines Monats 93-mal jeweils zehn Minuten lang selbst mit dem Ultraschall das Innere des Bauches erforschen. Der Wunsch, jede Bewegung des noch ungeborenen Kindes nicht nur zu spüren, sondern live zu sehen, treibt inzwischen seltsame und kommerzielle Blüten.

Neben solchen Internetpaketen drängen Ultraschall-Untersuchungen, die von Nicht-Medizinern durchgeführt werden, auf den freien Gesundheitsmarkt. Das hat dazu geführt, dass in Deutschland das so genannten „Baby-Kino“, also Ultraschall-Untersuchungen ohne medizinischen Nutzen, ab 2021 verboten werden.

Keine Strahlen

Dass die im Grunde sinnvolle Maßnahme in der neuen Strahlenschutzverordnung geregelt ist, findet der Innsbrucker Frauenarzt Andreas Bachmann „schon etwas ungeschickt“. Allein der Begriff „Strahlenschutz“ leitet die Eltern in die Irre.

Dies hat dazu geführt, dass die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin auf die Ungefährlichkeit der Behandlung hinweisen musste.

Bachmann sieht das genauso: „Das hat nichts mit Strahlen zu tun. Es geht um Schallwellen. In der Form, Dauer und Anwendung, wie es bei uns gemacht wird, besteht überhaupt keine Gefahr. Dass die neue Verordnung in Deutschland gesetzlich beim Strahlenschutz untergebracht ist, schadet mit den Diskussionen darüber den guten Seiten der Anwendung“, erklärt der Gynäkologe, der neben der Ordination auch am Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck arbeitet.

Ultraschall In der Schwangerschaft sind gesetzlich drei Ultraschall-Untersuchungen – sonographische Untersuchungen – vorgesehen und werden finanziert. Eine zwischen der 8. und der 12. Schwangerschaftswoche, eine zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche sowie eine weitere zwischen 30. und 34. Schwangerschaftswoche. Bei vorzeitiger Wehentätigkeit, bei Blutungen oder um das Wachstum zu kontrollieren, können weitere Untersuchungen sinnvoll sein.

Im Mutter-Kind-Pass sind drei Untersuchungen vorgesehen und das sei, so Bachmann, das „absolute Minimum“ der notwendigen Untersuchungen. Er selbst führt bei seinen Patientinnen acht bis zehn Ultraschalluntersuchungen durch, weil man dadurch neben Fehlbildungen zum Beispiel auch Wachstumsstörungen des Kindes erkennen könne. „Pro Behandlung wird dabei allerdings nicht mehr als maximal eine bis drei Minuten beschallt. Das macht insgesamt in der gesamten Schwangerschaft nicht viel mehr als 20 Minuten aus.“

Zum Vergleich: Wer sich das größte Baby-Watch-Paket für daheim bestellt, kommt mit den 93 Sitzungen zu je zehn Minuten auf 930 Minuten Beschallung – das sind fast 16 Stunden. Bei dieser Dauerbeschallung schütteln Ärzte den Kopf. Nicht unbedingt, weil es gesundheitsgefährdend für Fötus oder Mutter sein könnte, eher weil die Wahrscheinlichkeit, dass man als Laie gute Bilder bekommt, doch relativ gering ist.

Fraglich bleibt, ob eine gesetzliche Regelung solche Angebote einschränkt. Das Unternehmen, das „Reines Glück“- und „Entdecken“-Pakete verschickt, sitzt in den Niederlanden. Der Online-Handel lässt sich kaum unterbinden. Zumindest kommerzielle Ultraschall-Anbieter mit eigenen Studios sollten verhindert werden können.

Ab wann Gefahr besteht

Die Diskussionen haben vor allem zu einer Verunsicherung geführt. Philipp Klaritsch arbeitet an der Klinischen Abteilung für Geburtshilfe der MedUni Graz, hat eine eigene Ordination und leitet den Arbeitskreis für Bildgebende Verfahren der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er erklärt: „Im Labor wurden gewisse Auswirkungen nachgewiesen. Aber das passiert nur, wenn man einen so genannten gepulsten Ultraschall minutenlang auf ein sehr kleines Gebiet richtet. Dann könnte sich die Temperatur dort minimal erhöhen. Das ist reine Theorie, in der Praxis macht das niemand“, sagt er und verweist auf ähnliche Diskussionen. Man kenne das zum Beispiel vom Impfen, dass eine Methode durch teilweise unwissenschaftliche Skeptiker sehr schnell in Verruf kommt.

Und Bachmann ergänzt, ähnlich wie es die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin formuliert hat: „Bei einer medizinisch indizierten Anwendung muss man sich bei Ultraschall überhaupt keine Sorgen machen. Das haben zahlreiche Studien bewiesen.“

Der medizinische Nutzen muss – wie es auch in der deutschen Regelung festgeschrieben wird – allerdings immer im Vordergrund stehen. Würde das, streng genommen, das Aus für die Bilder und Videos bedeuten, die man als werdende Eltern so gerne selbst betrachtet und herumzeigt? Laut Klaritsch nicht. „Wenn man am Abschluss einer Untersuchung es schafft, ein herziges Foto zu machen, glaube ich schon, dass es dazu führen kann, dass vor allem Männer sich leichter vorstellen, was im Bauch passiert. Das kann eine gewisse Bindung erzeugen. Und natürlich sind Eltern in der Schwangerschaft nervös, dann können solche Bilder Druck nehmen“, spricht er die positiven Seiten des maßvoll eingesetzten Baby-im-Bauch-Schauens an.

Inzwischen können mit Ultraschall auch dreidimensionale Bilder und Videos angefertigt werden. Die baldigen Eltern zeigen diese Aufnahmen gerne herum. - iStock

Der Wunsch nach einem immer längeren Einblick in den Babybauch liegt im Trend. Das zeigen einerseits die kommerziellen Angebote. Andererseits gibt es Eltern, die mit USB-Stick zum Frauenarzt gehen, um die gesamte Untersuchung und nicht nur einzelne Aufnahmen mit nach Hause nehmen zu können.

Manche Eltern würden den Frauenarzt auswählen, der die besseren Ultraschallaufnahmen garantiert, glaubt Klaritsch. Dazu ein feiner Sessel in der Praxis, eine kleine Leinwand und dann das Baby-Kino genießen? Oder am eigenen Fernseher stundenlang jede Bewegung bejubeln? Man kann alles übertreiben – auch die unreflektierte Verliebtheit in Bilder vom sich entwickelnden Ungeborenen. Vielleicht bedeutet manchmal das sanfte Stoßen des Kindes gegen die Handflächen seiner Eltern doch mehr.