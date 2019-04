Falsches Essen ist weltweit am tödlichsten

London – Elf Millionen Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen falscher Ernährun­g. Österreich lag 2017 mit 143,1 ernährungsbedingte­n Todesfällen pro 100.000 Einwohner­n vergleichsweise im bessere­n Mittelfeld. Somit stand knapp jeder fünfte Todesfall (18 Prozent) hierzulande mit schlechter Ernährun­g in Zusammen­hang. Am besten schnitt Israel ab, gefolgt von Frankreich, Spanien und Japan. Die meisten ernährungsbedingten Todesfälle verzeichneten Usbekistan und Afghanistan.

Das hat eine Auswertung unter der Leitung von Christopher Murray vom Institut für Gesundheitsstatistik in Washington ergeben, die im Fachjournal The Lancet erschienen ist. „Diese Untersuchung bekräftigt, was wir seit vielen Jahren gedacht haben: Eine schlechte Ernährung ist für mehr Todesfälle verantwortlich als jeder andere Risikofaktor“, sagt Murray. Die Analyse ergab auch, dass nicht etwa ein Zuviel an ungesunden – v. a. zucker- und fettreichen – Nahrungsmitteln zu den größten Risikofaktoren gehört. Sondern: „Unsere Abschätzung deutet darauf hin, dass die größten ernährungsbedingten Risikofaktoren sowohl eine hohe Salzaufnahme als auch ein Mangel an Konsum gesunder Nahrungsmittel wie Vollkornprodukte, Nüsse, Samen und Gemüse sind.“ (APA)