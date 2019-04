Zeckensaison startet: Borrelien machen Schmerzen, nicht müde

Von Theresa Mair

In der Ballade „Head above water“ singt Avril Lavigne über das Gefühl zu ertrinken. So habe sie während ihrer Erkrankung empfunden, erklärte die Sängerin. 2014 war bei der heute 34-jährigen Kanadierin Lyme-Borreliose diagnostiziert worden. „Es gab Momente, da konnte ich eine Woche lang nicht duschen, weil ich mich kaum auf den Beinen halten konnte“, beschrieb Lavigne 2015 ihre Beschwerden. Über ihre Stiftung sammelt sie Spenden, mit denen sie nun anderen helfen will, mit der Infektion umzugehen, sowie die Forschung im Kampf gegen Borreliose unterstützen möchte.

Die Borreliose ist eine klar definierte Erkrankung und kann mikrobiologisch erwiesen werden. Bereits um 1880 wurde die Hauterscheinung nach einem Zeckenstich erstmals wissenschaftlich beschrieben, wie Bettina Pfausler, Leiterin der neurologischen Intensivstation an der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck, weiß.

Doch es sollte noch bis 1982 dauern, bis der Bakteriologe Willy Burgdorfer im Mitteldarm von Zecken Spirochäten entdeckte – Bakterien, in deren Ordnung die Borrelien gehören – und damit den Borreliose-Erreger identifizierte. Wie viele Menschen pro Jahr in Österreich an Borreliose erkranken, ist nicht bekannt. Schätzungen zufolge sind es 16.000 bis 70.000 Infektionen – eine große Spannbreite. Borreliose ist nicht meldepflichtig. „Allerdings hat die EU 2018 ein Surveillance-Programm zur Erfassung der Neuro-Borreliose in Europa angekündigt“, so Pfausler. An einer Schutzimpfung werde zwar gearbeitet, doch bisher habe noch keine alle Hürden der klinischen Tests genommen.

Ring als erstes Zeichen

Das erste und häufigste Symptom von Borreliose ist die so genannte Wanderröte, eine sich kreisförmig ausbreitende Rötung um die Stichstelle, die fünf bis acht Tage nach einem Zeckenstich auftritt – sofern die Zecke mit Borrelien infiziert ist. „Eine sofortige Rötung direkt an der Stichstelle ist ganz normal“, so Pfausler. In den meisten Fällen bleibe es dabei, die Immunabwehr eliminiere die Bakterien und man erkrankt nicht. Weniger als drei Prozent entwickeln jedoch eine Neuro-Borreliose, mitunter auch ohne dass vorher eine Wanderröte aufgetreten ist.

„Zwei Drittel der Patienten können sich überhaupt nicht erinnern, dass sie mit einer Zecke in Kontakt waren.“ Wer an einer Neuro-Borreliose erkrankt, leidet an heftigsten, ausstrahlenden Schmerzen, die mit einem Bandscheibenvorfall verwechselt werden könnten. „Der Unterschied ist, dass ein Bandscheibenpatient nur liegen möchte, eine Neuro-Borreliose treibt ihn aus dem Bett. Die Schmerzen werden bei Wärme intensiver, Schmerzmittel helfen nicht“, erklärt Pfausler. Eine andere Erscheinungsform der Neuro-Borreliose ist eine Gesichtsnervenlähmung, die schmerzlos ist, von einem Moment auf den anderen auftritt und nichts mit einem Schlaganfall zu tun.Sehr selten käme es zu einer Hirnhautentzündung.

Den Beweis für eine Infektion erhält man bei der Neuro-Borreliose nur durch die Untersuchung des Nervenwassers. „Dort finden sich spezifische Antikörper gegen Borrelien.“ Zwar würden viele Tests auf Borrelien angeboten, für den Beweis sind jedoch nur wenige spezielle Untersuchungen zugelassen und aussagekräftig. Die Bestimmung des Borrelien-Titers im Blut zeigt lediglich an, dass man mit Borrelien infiziert war, nicht aber ob eine aktive Erkrankung vorliegt. Wichtig ist Pfausler: „Das Krankheitsbild der Borreliose ist klar definiert. Es gibt keine chronische Neuro-Borreliose mit unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit oder Abgeschlagenheit!“ Die Erkrankung sei mit Antibiotika-Infusionen gut therapierbar, die Betroffenen bereits nach wenigen Tagen beschwerdefrei.

Geduld bei den Gelenken

Antibiotika sind auch das Mittel der Wahl, wenn Borrelien die Gelenke befallen oder Herzrhythmusstörungn auslösen, wie Rosa Bellmann-Weiler, stv. Direktorin der Uniklinik für Innere Medizin II in Innsbruck, schildert. Allerdings müssten die Patienten dann mehr Geduld aufbringen. Einige Wochen bis Monate nachdem eine unbehandelte Wanderröte – die oft mit grippeähnlichen Symptomen einhergeht – abgeklungen ist, können Gelenksschmerzen v. a. in Knie, Ellbogen und Sprunggelenk auftreten. Wird die Infektion auch dann nicht bekämpft, kann eine erosive Arthritis die Folge sein, die den Knorpel zerstört. Mit einer PCR – der genetischen Analyse des Gelenkgewebes – wird der Nachweis für die Infektion erbracht. Die Therapie beginne bereits nach der klinischen Untersuchung und einem Antikörper-positiven Blutbefund.

„Der Leidensdruck bei den Patienten ist groß. Sie sind froh, wenn sie eine Diagnose haben. Sie sind dann aber auch sehr enttäuscht, wenn die Therapie nicht gleich anschlägt.“ Nach einer drei- bis vierwöchigen, angeleiteten Antibiotika-Einnahme werde drei bis sechs Monate nicht behandelt. „In dieser Zeit kann sich viel bessern.“ Wenn nicht, wird zu den Antibiotika Schmerzmittel verabreicht.